Aankooptips Audi A3 occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

De Audi A3 van de vorige generatie (interne benaming 8V) werd in 2012 gepresenteerd en ging pas in 2020 uit productie. Tussentijds werd het model wel gefacelift. Maar of je nu een A3 van 2013 of 2020 hebt, het model oogt nog altijd actueel. Met dank aan Audi's evolutionaire designfilosofie, waardoor de modelgeneraties slechts subtiel van elkaar verschillen. Saai? Wellicht, maar als occasionkoper heb je het voordeel dat je niet gauw in een gedateerde auto rijdt. Technisch is de A3 van de 8V-generatie nauw verwant aan de Volkswagen Golf 7. Dat betekent dat-ie veel kwaliteiten heeft, maar ook een aantal belangrijke aandachtspunten kent.



Verkocht de Audi A3 van de 8V-generatie een beetje?

Met de komst van de nieuwe A3 in 2012 en de marktintroductie van de Sportback-versie begin 2013, stijgt Audi's compacte middenklasser sterk in de gunst van de Nederlandse autokoper. Het verkoopcijfer gaat van ongeveer 3700 stuks naar meer dan 5500 in 2013.

Echt druk krijgen de Nederlandse Audi-verkopers het in de daaropvolgende twee jaar. Dat is niet te danken aan de kersverse Cabriolet- en Limousine-versie, maar vooral aan de Audi A3 Sportback E-Tron. Deze bijtellingsgunstige plug-in hybride is geliefd onder leaserijders, die de verkoopcijfers van de A3 opstuwen tot meer dan 7000 stuks in 2014 en zelfs ruim 8500 in 2015. Dat is net te weinig voor een plaatsje in de top 10, maar ruimschoots voldoende om de BMW 1-serie (ca. 2500) en Mercedes A-klasse (ca. 2100) af te troeven.

Vanwege de aanpassingen van de bijtellingsregels gaat het in 2016 (ca. 4600) en 2017 (ca. 4000) een stuk minder, al behoudt de A3 tot en met 2018 (ca. 3800) een fikse voorsprong op zijn twee belangrijkste premiumconcurrenten. In zijn laatste jaar wordt de A3 (ca. 3100) daarentegen voorbijgestreefd door de kersverse A-klasse (ca. 4300).

Welke varianten zijn er allemaal van de Audi A3?

Hierboven passeerden de vier carrosserievarianten al de revue. Op Marktplaats.nl hebben zo'n 1500 van de 2000 geadverteerde A3's de Sportback-koets. Met ongeveer 400 stuks is de vierdeurs Limousine (sedan) redelijk vertegenwoordigd. Van de driedeurs hatchback en de tweedeurs Cabriolet vinden we in totaal maar zo'n 100 exemplaren. De meeste aangeboden A3's hebben een benzinemotor. Daarna komt de E-Tron (205 pk), op de voet gevolgd door de diesels. De gasgestookte A3 G-Tron komen we maar mondjesmaat tegen.

Aanvankelijk is een 1,2-liter TFSI met 105 pk de instapmotor. In 2014 krijgt deze viercilinder er 5 pk bij en nemen de prestaties licht toe. In 2016 wordt de driecilinder 1.0 TFSI (115 pk) de nieuwe basismotor. Daarnaast heb je als occasionkoper de keus uit een 1.4 TFSI met 122 of 125 pk en de zuinige, 140 of 150 (vanaf 2015) pk sterke 1.4 TFSI CoD (Cylinder on Demand) met cilinderuitschakeling. Daarboven krijg je de 1.8 TFSI met 180 pk.

Wie nog meer vermogen wenst, is aangewezen op de Audi S3 2.0 TFSI (300 pk) of Audi RS 3 (vanaf 2015). De 2,5-liter vijfcilinder turbomotor van de RS 3 roffelt 367 tot 400 (vanaf 2017) pk bij elkaar en is de nachtmerrie van menig sportwagenrijder. De RS 3 sprint in 4,0 s naar 100 km/h en ook de tussensprints zijn sensationeel - net als de vijfcilinderroffel trouwens.

Dieselrijders kunnen kiezen uit de 1.6 TDI met 105 of 110 pk en de 2.0 TDI met 150 of 184 pk. De krachtigste benzine- en dieselversies zijn geleverd met quattro-vierwielaandrijving. Op transmissiegebied gaat de keus tussen een manuele zesbak en een 7-traps S tronic-transmissie met dubbele koppeling.

De basisuitvoering van de A3 mag dan Attraction heten, wij vinden de iets luxere Ambition en Ambiente aantrekkelijker. Bij voorkeur aangevuld met een pakket als Pro Line, Pro Line+ of Pro Line S. Bij de facelift van 2016 ging het motorenaanbod op de schop en werd het uiterlijk subtiel gemoderniseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de iets scherper getekende grille en dito koplampen.



Wat zijn de zwakke punten van de Audi A3?

Bij de introductie van de Audi A3 van de 8V-generatie had de Volkswagen-groep de benzinemotoren met de rammelende distributieketting vervangen door motoren met een distributieriem. Een negatief trekje dat ook de nieuwere TFSI's nog steeds hebben, is een vrij hoog olieverbruik. Daarom adviseren we om tussen de servicebeurten door regelmatig het oliepeil te checken. Doe dit ook al voor aankoop. Is het oliepeil aan de lage kant, dan kan dit duiden op òf een nonchalante eigenaar, òf een extreem hoog olieverbruik - geen van beide een aanbeveling.

De problemen die veel S tronic-transmissies in het verleden vertoonden, zijn ondertussen opgelost door updates van de software, en aanpassingen aan onder meer de hydraulica. Is de bak bij een proefrit weigerachtig, schakelt hij weifelend of schokkerig, dan zouden we even verder zoeken.

Niet schokkend, maar wel iets om op te letten, is de vroegtijdige slijtage van de voorste remschijven en krakende draagarmrubbers bij de voorwielophanging. Andere milde klachten betreffen de matige ontvangst van de radio, de tegenvallende lichtopbrengst van de xenonkoplampen en krakende panoramadaken.

Een aantal motoren kent wat meer specifieke problemen. Zo kampt de 1.0 TFSI regelmatig met een gasklep die blijft hangen bij 1100 tpm. Bij de 1.2 en 1.4 TFSI vertonen de benzine-injectoren weleens inwendige lekkage. Dat euvel maakt zich kenbaar doordat de motor direct na de koude start even op drie cilinders loopt. Vroege E-Trons vertoonden diverse elektronische storingen. Die zouden na meerdere aanpassingen tot het verleden moeten behoren, maar het kan geen kwaad om de dealer te vragen of de auto alle belangrijke updates heeft gehad.

Let bij de 1.6 TDI op koelvloeistoflekkage; de waterpomp heeft bij deze motor nog weleens last van incontinentie. Als deze motor tijdens het rijden afslaat, zijn er problemen met de krukassensor. Soms is de sensor zelf stuk, maar meestal zit het in de bekabeling. Een oplichtend motorstoringslampje heeft vaak te maken met een defecte oliedruksensor.

Mocht je een Audi RS 3 overwegen, mijd dan getunede exemplaren en let dan eens extra op het schakelgedrag van de S tronic. Knippert het lampje van de traction control regelmatig zonder duidelijke aanleiding, dan is mogelijk de Haldex-koppeling in het Quattro-systeem defect. Veel RS 3's hebben last van hinderlijk trillende remschijven en de voorbanden slijten relatief snel. Die zijn trouwens een maatje breder dan de achterbanden en met het oog op het weggedrag is het echt uit den boze om de voor- en achterbanden onderling te wisselen.

Hoeveel kost een leuke Audi A3?

De S3 en RS 3 zijn geweldig, maar reken voor het topmodel op prijzen die beginnen bij ongeveer 50.000 euro. En dat voor een auto waarvan je het potentieel in Nederland vrijwel nooit kunt benutten. Zonde, want het geluid van de 2,5-liter vijfcilinder is uitermate verslavend.

Het andere uiterste is een A3 met de 1,0-liter driecilinder benzinemotor (vanaf ca. 12.500 euro). In Nederlandse omstandigheden voldoet het ding prima, maar wij krijgen er niet het premiumgevoel van. De 1,4-liter met cilinderuitschakeling is wat ons betreft het beste compromis; hij biedt prima prestaties en is toch mooi zuinig. Voor 14.000 euro heb je een exemplaar met de nodige ervaring.

Als je gebruikspatroon zich daarvoor leent, kan de potentieel extreem zuinige E-Tron een goed alternatief zijn voor een A3 met TDI-motor. Let er bij de E-Trons wel op of de aangegeven prijs inclusief btw is. Hoewel dat verboden is, vermelden veel adverteerders de prijs zonder de btw. Voor plug-ins met maximaal 150.000 km wordt 15 à 16.000 euro gevraagd.

De mooiste A3 vinden we de vierdeurs Limousine, maar de Sportback is de meest praktische variant. De krappe driedeurs A3 is minder gewild en daardoor meestal iets gunstiger geprijsd. Helemaal als er ook nog een dieselmotor in hangt.