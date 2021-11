Ontworpen in de hoogtijdagen van de ruimte-auto's deed de eerste Renault Twingo denken aan een mini-mpv. Het ultrakorte neusje met de olijke halfronde koplampen, de grote schildbumpers en lange wielbasis maakten hem tot een aparte verschijning. In het interieur zorgden het minimalistische digitale instrumentarium, de felgekleurde bedieningselementen en bonte bekledingsstoffen voor een vrolijk sfeertje.

Met de tweede Twingo gooit Renault het in 2007 over een andere boeg. Het exterieurdesign is een stuk rechtlijniger, het interieur volwassener en het rijgedrag is een beetje 'verDuitst'. Gebleven is het ruime interieur, dat bovendien nog iets multifunctioneler is geworden. Voor de occasionkoper is het fijn om te weten dat de kwaliteit er met de tweede generatie met sprongen op vooruit is gegaan

Verkocht de Renault Twingo 2 een beetje?

In Nederland is de Twingo een van de bestverkochte Renaults ooit. Deze tweede generatie beleeft zijn hoogtijdagen in 2011, wanneer er ook een bijtellingsvriendelijke en wegenbelastingvrije dCi-versie leverbaar is, misschien wel een van de fijnste 'vrekkendiesels' van de markt. Het leidt dat jaar tot een totaalaantal van bijna 21.500 nieuw verkochte Twingo's. De compacte Fransoos bereikt een tweede plek in de verkoopstatistieken, achter de Volkswagen Polo.

In 2012 loopt het verkoopaantal fors terug tot iets meer dan 12.000 stuks. Desondanks handhaaft hij zich keurig in de top 5. In de laatste anderhalf jaar van zijn levenscyclus daalt de populariteit van de Twingo sterk. Maar met zo'n 65.000 verkochte auto's in zeven jaar tijd, komt hij toch redelijk in de buurt van zijn voorganger (76.000 stuks in 14 jaar). De huidige, derde generatie van de Twingo volgt op een straatlengte afstand. Sinds 2014 zijn niet meer dan 25.000 Nederlanders voor diens charmes gevallen.

Welke varianten zijn er allemaal?

Tijdens zijn 14-jarige carrière was de eerste Twingo uitsluitend leverbaar met één en dezelfde viercilindermotor. Uit een inhoud van 1239 cm3 peurde hij een vermogen van slechts 55 pk. Bij de tweede Twingo wordt het motorenaanbod uitgebreid. Als basis dient een 1149 cm3 metende, achtkleps viercilinder met 60 pk. Deze motor verdwijnt in 2010 uit het leveringsprogramma.

Het succesnummer van de reeks is de 75 pk sterke zestienkleps variant van de 1,2-liter motor. Voorzien van een turbo hoest het viercilindertje 100 pk op. Wie dat nog niet genoeg vindt, kan terecht bij de Twingo RS. Onder het mom van 'there's no substitute for cubic inches', kreeg deze sportieve Twingo een ongeblazen 1,6-liter viercilinder in zijn neus, goed voor 133 pk en 160 Nm.

Zuinigerds geven de voorkeur aan de Twingo1.5 dCi. Deze spaardiesel moet het doen met 85 pk, maar biedt tegelijkertijd een aangenaam koppel van 200 Nm. Het kleine dieseltje zorgt dan ook voor verrassend vlotte prestaties en heeft een veel fijner karakter dan de driecilinder diesels van de Volkswagen Group.

Begin 2012 ondergaat Renaults kleinste een facelift, te herkennen aan de dubbele lichtunits aan zowel de voor- als achterkant. Hierdoor oogt hij minder 'grijzemuizerig' en met de gekleurde knoppen in het interieur maakt Renault een knipoog naar de originele Twingo. Technisch blijft vrijwel alles bij het oude.

Als showroomlokkertje biedt Renault de kale Accès-uitvoering aan, tot 2011 uitsluitend in combinatie met de 60 pk-basismotor. Als je centrale vergrendeling en elektrisch bediende portierramen wilt, ben je aangewezen op de Authentique. Duurdere versies hebben standaard airco of zelfs automatische klimaatregeling (Initiale) aan boord en cruisecontrol is tegen meerprijs leverbaar. Op de sportieve GT en RS levert Renault een Gordini-pakket, compleet met contrasterende racestrepen en speciale bekleding.

Wat zijn de zwakke punten van de Twingo?

Net als de Renault Laguna III, is de Twingo II ontwikkeld onder het nieuwe kwaliteitsregime dat de inmiddels omstreden ex-directeur Carlos Ghosn initieerde. Vanwege alle finetuning liet de nieuwe Twingo ruim een jaar langer op zich wachten dan gepland, maar daar plukt de occasionkoper nu de vruchten van, want het lijstje met aandachtspunten is lekker kort.

Een defecte aircocondensor komt relatief vaak voor en vervanging kost algauw 500 euro. Check dus goed of de airconditioning zijn werk naar behoren doet. Dieselversies worden weleens geplaagd door een defecte turbo of brandstofpomp. Deze issues herken je algauw aan een hikkende motor, een blauwe oliewalm tijdens schakelmomenten of achterblijvende prestaties.

Als de benzinetank zich lastig laat vullen, is er waarschijnlijk iets mis met de ontluchting van de kunststof vulpijp - lastig, maar het kost je financieel de kop niet. Hetzelfde geldt voor kapotte elektrische raammechanismen, of een weigerachtige kofferbakontgrendeling.

Bij Twingo's waarvan de fabrieksradio is vervangen door een niet-origineel exemplaar, kan de elektrische stuurbekrachtiging haperen. Ga dus voor origineel als de radio aan vervanging toe is. Een laatste punt van aandacht betreft de voorremmen. De pennen van de remklauwen kunnen gaan vastzitten, waardoor de blokken blijvend aanlopen en de schijven oververhit raken. Als dit te laat wordt ontdekt, kunnen de remschijven kromtrekken, te herkennen aan trillingen in het stuur tijdens afremmen.

Hoeveel kost een leuke Renault Twingo 2?

De allerleukste Twingo is natuurlijk de 133 pk sterke RS, en dan bij voorkeur eentje met het Gordini-pakket. Door zijn sportief afgestemde onderstel en grote lichtmetalen wielen rijdt zo'n RS een stuk strakker dan de gemiddelde Twingo. En met een honderdsprint van 8,7 seconden creëer je continu verbaasde gezichten om je heen. Een Twingo RS van vóór de facelift met maximaal 150.000 kilometer op de klok, heb je voor 5500 tot 7000 euro. Geef je de voorkeur aan de faceliftversie, reken dan op bedragen van 9000 tot 11.000 euro.

Onder de goedkoopste Twingo's op Marktplaats.nl vinden we veel dieseltjes. Normaliter zijn die economisch gezien alleen interessant als je veel kilometers maakt. Maar door de lage vraagprijzen en het zeer gunstige verbruik bereik je het omslagpunt eerder dan verwacht - een kwestie van rekenen. Bovendien bezorgt de dCi-motor de Twingo een heerlijk soepel rijkarakter. We vonden op Marktplaats.nl dieseltjes met minder dan een ton op de klok voor nog geen 4000 euro. Twingo's met de 1,2-liter TCe-motor zijn dungezaaid en hebben vaak vrij hoge kilometerstanden. De prijzen variëren van 3000 tot 7000 euro.

Ga je 'gewoon' voor een Twingo 1.2 16V, dan is je kans van slagen het grootst. Vanwege het frissere uiterlijk zouden wij gaan voor de versie van na 2011. Vanaf nog geen 4000 tot 7000 euro ben je 'in business'. Een Twingo II met automaat kom je even vaak tegen als een wolf in het Amsterdamse Bos; tegenover 800 handgeschakelde exemplaren staan slechts 24 stuks met schakelhulp te koop.