Nieuwe Audi Q3 volgt de trend die door Citroën werd ingezet

‘Gétver!’, riepen veel zelfbenoemde autoliefhebbers in 2013 over de nieuwe Citroën C4 Picasso. Vooral één stijlelement moest het ontgelden. Maar inmiddels zie je ze bij heel veel merken en modellen. De nieuwe Audi Q3 incluis.

Wees eens eerlijk, wat vond jij 10 jaar geleden van de Citroën C4 Picasso? Viel jij ook zo over de kenmerkende, tweelaags koplampen? Nou, je was niet de enige die ze af-schu-we-lijk vond. Maar zoals wel vaker het geval is, wordt iets wat eerst ongewoon of onwennig is, later geaccepteerd of zelfs mainstream.

Dat geldt dus ook voor de gekke koplampen van C4 Picasso, die na een aantal jaren bijna alle Citroëns sierden. En naarmate de tijd voortschreed, kwam je ze bij steeds meer merken tegen. Van de nieuwe BMW 7-serie en XM, tot de Hyundai Bayon en de Skoda Kamiq aan toe.

Over en paar jaar is de beurt aan de Audi Q6 E-tron én de nieuwe Audi Q3 die onze spionagefotograaf onlangs betrapte. De Q3 is nog gehuld in camouflagepak, maar wij durven te wedden dat er onder die gemene ledstrips boven in het front nog een setje lampunits verstopt zit.

Broertje van nieuwe Volkswagen Tiguan



Maar genoeg over die koplampen. Wat weten we nog meer over de nieuwe Audi Q3? Onder meer dat hij op hetzelfde platform staat als de nieuwe Volkswagen Tiguan die binnenkort wordt gepresenteerd. En als je weet dat de even nummers binnen het Audi-gamma gereserveerd zijn voor volledig elektrische modellen, is de verwachting dat de Q3 een van de laatste nieuwe Audi-modellen wordt met een verbrandingsmotor. Al dan niet met plug-in hybride-hulp. Daarnaast komt er vast ook een volledig elektrische versie.



Wanneer komt de nieuwe Audi Q3?



De verwachting is dat de nieuwe Audi Q3 in 2025 zijn officiële debuut maakt. Dat betekent dat de huidige generatie na 7 jaar wordt afgelost. Ruim voor die tijd verwachten we meer ins en outs over de nieuwe suv te onthullen. Op dit moment durven we de weddenschap wel aan dat er ook een Q3 Sportback komt, want we vrezen dat suv-coupés ook in 2025 nog steeds in zijn.