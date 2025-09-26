De auto waarvan je het het minst verwacht, wordt een hybride - en dus véél goedkoper

Nieuws

De klassieke Ford Mustang en een elektromotor: het klinkt bijna als vloeken in de kerk. Want we hebben het hier over de klassieke Mustang, niet over de Mustang Mach-E. Toch lijkt het er sterk op dat Ford serieus werkt aan een hybride-variant van zijn iconische pony car.



Volgens het Amerikaanse Ford Authority rijden er inmiddels prototypes rond van de zogenoemde S650E, een hybride-versie van de huidige Mustang-generatie. Dat hebben meerdere insiders bevestigd tegenover het medium. Zelf zwijgt Ford overigens in alle toonaarden, maar het idee van een deels geëlektrificeerde Mustang is geen luchtfietserij meer.

Geen verrassing

Dat Ford hiermee bezig is, is eigenlijk geen verrassing. Al in 2017 werd een hybride Mustang aangekondigd door toenmalige Ford-CEO Mark Fields. Maar tot dusver kwam die nooit van de grond. Inmiddels is de wereld veranderd: steeds meer sportwagens combineren hun grote benzinemotoren met elektrische hulpjes.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Porsche 911 Turbo S (zie bericht hierboven), Lamborghini Revuelto, Ferrari SF90 Stradale en McLaren Artura.

Ook de Chevrolet Corvette, een andere Amerikaan waarvan je het nooit zou verwachten, heeft in de afgelopen jaren een hybride-variant gekregen met de Corvette E-Ray. In dat rijtje zou een Mustang dus helemaal niet misstaan. De vraag is alleen: kiest Ford voor een mild-hybride, een traditionele hybride of misschien wel een plug-in hybride-aandrijflijn?

Meer prestaties, minder uitstoot

Wat Ford ook kiest, de voordelen zijn duidelijk. Een elektromotor kan de prestaties juist aanscherpen, met snellere tussenacceleraties en meer trekkracht vanuit stilstand. Tegelijkertijd dalen verbruik en uitstoot, iets waar Ford vooral in Europa niet omheen kan vanwege steeds strengere regels.

Ford-CEO Jim Farley liet al doorschemeren dat een volledig elektrische Mustang niet aan de orde is, maar dat 'gedeeltelijke elektrificatie' wél realistisch is.

Nederland kan profiteren

Voor Nederland zou een hybride Mustang een uitkomst kunnen zijn. Voor de huidige V8-versie betaal je hier minimaal 137.400 euro. Een duizelingwekkend bedrag, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de Nederlandse belastingdienst. Want met de bpm, een progressieve belasting op CO2-uitstoot, worden snelle, krachtige auto's peperduur.

Drie keer raden hoeveel bpm je betaalt over de Mustang … Minimaal 81.051 euro. Eén-en-tachtig duizend! En dan hebben we het niet eens gehad over de kleine 10 mille btw die ook nog in de consumentenprijs zit verwerkt.

Wil je in België dezelfde Mustang hebben, dan kun je vanaf 58.960 euro zakendoen. Bij onze oosterburen ligt de vanafprijs nog lager met 54.662 euro. Het moge duidelijk zijn: in Nederland betaal je je blauw aan de huidige Mustang. Met een hybride-aandrijflijn en dus een lagere uitstoot, zou dit bedrag flink naar beneden kunnen.



Tussen traditie en toekomst

Of en wanneer de hybride Mustang daadwerkelijk in productie gaat, is nog koffiedik kijken. Ford lijkt de opties open te houden. Aan de ene kant hoort een brullende V8 bij de Mustang, aan de andere kant is het nodig om zuiniger en daarmee toekomstbestendiger te zijn. Eén ding is zeker: de Mustang wordt niet zomaar een EV, maar blijft een sportcoupé met een 5,0-liter V8. Alleen binnenkort misschien mét elektrische hulp.