Dit is waarom Max Verstappen bij Red Bull blijft

Nieuws

Hij zegt het zelf; hij houdt niet van het gedoe om de races heen, en zeker niet van de media. Toch nam Max Verstappen de tijd om met Top Gear-presentator Chris Harris het circuit op te gaan in een Ford Mustang GTD. Onder het rijden gaf Verstappen deze hint over zijn toekomst.

De meest pure rijder

Verstappen is met niets anders bezig dan racen. Hij geeft niets om mode en straatauto’s, en heeft al helemaal niets met de media. Het hele wereldje rondom de Formule 1 kan hem gestolen worden en daar doet hij niet geheimzinnig over. Als hij niet in een echte racewagen zit, rijdt hij virtuele rondjes op een simulator. En als hij even wat tijd vindt, noemt hij zichzelf Franz Hermann, regelt hij een Porsche GT3 en knalt hij de Nordschleife van de Nürburgring over.

Max Verstappen enthousiast over Ford

Max vermaakt zich in de video met de 825 pk-sterke Mustang GTD en laat daar iets los over zijn toekomst. Ford heeft plannen om weer in de hoogste regionen op Le Mans deel te nemen met een nieuwe hypercar. En daar heeft de viervoudig wereldkampioen wel oren naar. Daarnaast is het merk met de GT3-versie van dezelfde Mustang al over de hele wereld in races actief. Verstappen zou niets liever willen dan races rijden in deze series, met deze bolides, en heeft zelfs een paar Amerikaanse circuits hoog op zijn verlanglijstje staan. Ook de 24h van Spa met de GT3 is een van zijn wensen. Terloops vraagt hij de crew ook nog even of hij deze blauwe (dat is zijn lievelingskleur) mag houden voor in Monaco.

Let op: alleen nog deze week korting op een abonnement op Auto Review!

Goed dat je het zegt, geef mij die korting!

Red Bull + Ford = Verstappen

En daarom trekken wij nu de conclusie: Max blijft voorlopig bij Red Bull en grijpt de komende jaren alle kansen aan om met Ford zijn dromen waar te maken.

De video van Chris Harris en Max Verstappen is een echte aanrader. Het laat een andere, vriendelijke kant zien van de beste coureur in de wereld, en er zitten zelfs wat scherpe randjes aan. Bekijk de video hieronder.