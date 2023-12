Kia en Hyundai zijn delen tik uit aan concurrentie met aandrijflijn van de toekomst

In de jacht naar efficiëntere auto's, is niet alleen de accutechniek van belang. Ook de aandrijflijn speelt een grote rol. Kia en Hyundai zetten een grote stap met het Uniwheel. Volgens de Koreanen is dit de aandrijflijn van de toekomst.



Bij de Uniwheel-aandrijving is het volledige aandrijfsysteem, inclusief de motoren, in de wielen ondergebracht. Er zijn immers geen losse motoren en aandrijfassen nodig. Deze constructie levert veel extra ruimte op. Die kunnen Kia en Hyundai benutten voor de inzittenden en hun bagage, maar ook voor een groter accupakket.

Wielmotor door de jaren heen



Helemaal nieuw is het concept van de wielmotor natuurlijk niet. Ruim 100 jaar geleden kwam de Lohner Porsche er al mee opdraven. Het probleem met wielmotoren bij moderne auto's is echter dat ze het onafgeveerde gewicht erg vergroten. Toch ziet de auto-industrie er wel brood in. Zo is Continental er al hard mee bezig. In het Zweedse Trollhättan rijdt de Emily GT, de gedoodverfde opvolger van de Saab 9-5, er al mee rond. Maar die auto is nog een prototype en gaat op zijn vroegst in de zomer van 2024 in productie. En dan is nog de vraag hoe grootschalig die productie zal zijn.

Uniwheel kan doorbraak zijn



Met een grote speler als het Hyundai-concern zou de wielmotor weleens in een enorme stroomversnelling terecht kunnen komen. Want om nieuwe techniek betaalbaar te maken, is schaalvergroting het toverwoord. Bij de constructie van Hyundai en Kia beschikt elk wiel over een compacte motor. Ook het aandrijf- en veersysteem zijn erin opgenomen. Dit zorgt voor veel nieuwe ontwerpmogelijkheden. Daarnaast kan het rijgedrag worden verbeterd doordat de vermogensafgifte op elk wiel constant is, onafhankelijk van de rijomstandigheden.



Langere levensduur met wielmotoren



Het Uniwheel maakt gebruik van een speciale tandwielconfiguratie (zie video). In combinatie met een multilink-ophanging kan het Uniwheel ook op slecht wegdek vrij veren, zonder dat de aandrijving in kracht varieert of wordt gestopt. Volgens Kia-Hyundai zorgt dit voor een langere levensduur en extra rijcomfort, zeker als je het systeem combineert met een elektronische geregelde luchtvering. Dat doet ons sterk denken aan de constructie van de wielmotoren van de Emily GT.

Wielmotoren voor meer actieradius



Door veel componenten van het aandrijfsysteem naar de wielnaaf te verplaatsen en de elektromotor te verkleinen, ontstaat veel extra ruimte. Die kun je gebruiken voor meer leef- of bagageruimte aan boord. Ook kun je de indeling van het interieur bijna vrij variëren. Een andere mogelijkheid is om grotere accupakketten te gebruiken. In dat laatste geval kan de actieradius van elke elektrische Kia of Hyundai in de toekomst flink worden vergroot.



De Koreanen vertellen niet waar de remmen van de wielmotoren worden ondergebracht en hoe die eruitzien. Wellicht dat ze daarover in conclaaf zijn met het Duitse Continental ...