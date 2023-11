Batterij wisselen? Dat kan binnenkort misschien met jouw elektrische Volvo of Polestar

Nio is tot nu toe het enige automerk waarbij je accu's kunt wisselen. Binnenkort kan dat zomaar veranderen: Geely, het moederbedrijf van onder andere Volvo en Polestar, heeft een partnerschap gesloten met Nio en heeft meer dan gemiddelde interesse in de accuwisseltechniek. En dan kan het ineens snel gaan ...



Wordt het wat met de batterijwisselstations of niet? Sceptici zeggen van niet, want alleen Nio waagt zich er in Europa nog aan en dat is een piepkleine speler. Maar dat kan veranderen, want Nio gaat een samenwerking aan met het Chinese Geely - dat onder andere Volvo, Polestar en Zeekr onder zijn hoede heeft. De twee autoproducenten gaan technische kennis uitwisselen over onder andere accupakketten, laadtechniek en dus accuwisselen.

Daarbij willen de twee bedrijven samenwerken in de doorontwikkeling van de techniek. Zo moet het accuwisselen nog sneller gebeuren. Momenteel duurt het ongeveer 3 minuten voordat het proces is voltooid.

Ook naar Europa?

Geely heeft ook al actieve accuwisselstations, maar alleen nog in China. Momenteel heeft Geely ongeveer 300 van deze stations in bedrijf, maar de autoproducent maakte in 2021 al bekend dat dit aantal tegen 2025 moet zijn gegroeid tot 5000 stations.

Het is goed mogelijk dat de Chinezen hun netwerk naar het buitenland willen uitbreiden. Als Geely dit wil doen, is West-Europa een logische markt om te beginnen. Het aandeel elektrische auto’s van het wagenpark is op ons continent relatief groot, en daarbij kan het al putten uit de ervaringen van Nio. Dat heeft nu 28 wisselstations in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Nederland heeft er 7.



Volvo en Polestar in beeld

Bij die Europese ambities horen ook modellen die de accuwisseltechniek ondersteunen. Dat is dan ook precies wat Geely gaat doen: meer auto's bouwen waarbij je kunt wisselen van batterij. Het is aannemelijk dat Geely de techniek daarom ook beschikbaar maakt voor de dochtermerken die in Europa populair zijn. En dan komen Volvo en Polestar in beeld en is het wisselen van de batterijen ineens geen niche meer. Kijk dus niet raar op als je over een tijdje met jouw Volvo of Polestar langs een Geely-accuwisselstation kan om je lege accu om te wisselen voor een vol exemplaar.