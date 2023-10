Deze peperdure caravan is de natte droom van elke EV-rijder

Elektrische auto’s en caravans gaan meestal niet goed samen. Veel EV’s mogen geen of alleen een kleine caravan trekken. Bovendien gaat met een sleurhut aan de haak de actieradius met sprongen omlaag. Met de Pebble Flow-caravan heb je dat probleem niet.

De Pebble Flow is in veel opzichten een baanbrekende caravan. Niet alleen is hij extreem gestroomlijnd, hij heeft ook 1000 W aan zonnepanelen én een eigen accupakket aan boord. En geen kleintje ook: met een capaciteit van 45 kWh doet deze caravan niet onder voor de instapversie van de Volkswagen ID.3!



Lijkt zo'n grote batterij jou wat veel om de koelkast en de airco draaiend te houden? Klopt, hij zorgt er ook voor dat je samen met het zonnepaneel een week lang off grid (zonder stroomaansluiting) kunt kamperen. Ook kun je er externe apparatuur mee opladen, zoals een elektrische mountainbike.



Maar de batterij is er in de eerste plaats voor de twee (!) eigen elektromotoren van de caravan. Al rijdend ondersteunen die de trekauto, zodat het accupakket wordt ontlast. En natuurlijk leveren ook de aerodynamische, in hoogte verstelbare disselkast en de gladde opbouw een bijdrage aan het vergroten van het bereik.

Als het accupakket van de auto en de caravan na een flinke rit dan toch op hun laatste benen lopen, kun je ze allebei aan de DC-snellader koppelen, want ook daarvoor is de Pebble Flow geschikt.

Innovatieve snufjes Pebble Flow-caravan



Als je weet dat de Pebble Flow is ontwikkeld door ex-werknemers van Apple, Tesla en Volvo, zal het je niet verbazen, dat de caravan nog meer baanbrekende snufjes in huis heeft.

Wie regelmatig naar de tv-serie We zijn er bijna kijkt, weet dat je zonder mover voor je caravan niet meer meetelt op de camping. De Pebble Flow gaat nog een stapje verder. Die manoeuvreert zichzelf met zijn eigen elektromotor niet alleen op het krapste plekje van de camping, maar kan zichzelf ook zelfstandig aan de trekhaak van de auto koppelen.



Ook het loskoppelen is volledig geautomatiseerd. Zelfs het neuswiel wordt zonder handmatige tussenkomst van de caravanner ingetrokken en neergelaten. Hetzelfde geldt voor de steunpoten en het opstapje bij de ingang.

Slimme interieurafdeling



Uiteraard hebben de makers van de Pebble Flow-caravan ook extra goed nagedacht over de indeling. Voor heeft-ie een ruime rondzit en aan de rechterflank bevindt zich een groot keukenblok. Links onder meer een complete badkamer en achterin een groot tweepersoons bed. Tot dusver niks bijzonders. Ware het niet dat je dat grote bed ook volledig kunt opklappen. Daarna tover je een werkblad tevoorschijn, zodat je midden in de rimboe je reiservaringen kunt neertikken of een pijl en boog in elkaar kunt knutselen.

Prijzen en specificaties Pebble Flow-caravan



Tot dusver is het één grote goednieuwsshow, maar hebben we ook minder vrolijk makende info over de Pebble Flow-caravan. Hij heeft dan wel een onderstel van aluminium profielen, maar inclusief dissel is-ie ook 7,60 meter lang. Inclusief accupakket, elektromotoren en zonnepanelen weegt-ie 2880 kilo. Helaas kennen we maar weinig elektrische auto’s met zoveel trekvermogen. De Ford F-150 Lightning (4500 kg) is voor zover wij weten de enige. De BMW iX (2500 kg) en de Tesla Model X (2250 kg) komen wel in de buurt.

Dat zo’n brok innovatie op wielen niet goedkoop is, kan ook geen verrassing zijn. Reken op ongeveer 120.000 euro. Dat is dan wel inclusief de aandrijving, accu en automatische koppelfunctie, door de fabrikant ‘Magic Pack’ genoemd. Het Canadese bedrijf achter Pebble Flow verwacht dat de caravan in 2024 in productie gaat. Of hij ook naar Europa komt, is nog maar de vraag.