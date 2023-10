Deze 3 struikelblokken staan de komst van de elektrische BMW M3 in de weg

BMW M werkt aan een elektrische M3 met vier elektromotoren en 1360 pk. Deze technologische monsterklus kent volgens de CEO van de M-divisie de volgende struikelblokken …

De elektrische BMW M3 moet een sportwagen worden die de grenzen verlegt. De Duitsers mikken naar verluidt op minimaal een megawatt (1000 kW) aan vermogen. Als dit lukt, zal de M3 dus 1360 pk of meer krijgen. Dit wordt bereikt door de M3 EV uit te rusten met niet één, niet twee, maar vier elektromotoren.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij BMW M wachten ze op de Neue Klasse, BMW’s nieuwe EV-platform dat vier elektromotoren ondersteunt en in 2025 verschijnt. Zodra die hindernis genomen is, duurt het nog een paar jaar om de elektrische M3 te perfectioneren.

Drie hindernissen voor BMW M3 EV

Frank van Meel, de CEO van BMW M, sprak met Arstechnica over de elektrische toekomst van de M-divisie. Hij legt uit waar ze tegenaan lopen:

1. Krachtige elektromotoren klein maken

Van Meel: “Grote elektromotoren zijn makkelijk; je kunt ze bijvoorbeeld uit treinen halen, die hebben beresterke elektromotoren. De truc is om ze heel licht, heel krachtig en heel compact te maken. Maar ze moeten ook over de juiste koeling beschikken, zodat ze maximaal kunnen presteren.”

2. De batterij moet erop berekend zijn

Het accupakket van de auto moet erop berekend zijn om langdurig kracht te leveren aan de motoren, zonder oververhit te raken. “We hebben een batterijconcept in de Neue Klasse dat kan worden uitgerust met een andere chemische samenstelling voor meer vermogen en met extra koeling voor onze M-toepassingen.”

3. ‘Hand van God’ finetunen

Als ze het bij BMW over de Hand van God hebben, bedoelen ze de centrale computer die zorgt voor een optimale krachtsverdeling. Met vier elektromotoren gebeurt dit “extreem precies” en “in milliseconden”. “En met vier e-motoren kunnen we ook ABS-remmen met elektromotoren in plaats van remschijven, zodat we veel energie terugwinnen en tot 30 procent meer actieradius op het circuit krijgen."

Wanneer verschijnt de elektrische BMW M3?

Volgens Frank van Meel is BMW M zich al meer dan twee jaar aan het voorbereiden op de komst van de Neue Klasse en om op dat platform een high-performance M-auto te bouwen. “Dat duurt nog een paar jaar.” Oftewel een paar jaar na de komst van het nieuwe platform in 2025, wat neerkomt op 2027 of 2028.