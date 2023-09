De vernieuwde Peugeot 2008 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

De Peugeot 2008 is een van de populairste auto’s in zijn klasse. Deze zomer werd de compacte suv gefacelift en vanaf nu is de 2008 ook beschikbaar in onze private lease vergelijker.

Zie je de vernieuwde Peugeot 2008 wel zitten, dan is private lease een prima optie. Voor een vast maandbedrag lease je de populaire Franse suv. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de wegenbelasting, verzekering, afschrijving en het onderhoud. Je hoeft enkel nog de brandstof zelf te betalen. De Peugeot 2008 private lease je voordelig in onze prijsvergelijker.

Wat is er allemaal vernieuwd?

De Peugeot 2008 is ook na de facelift nog altijd te koop met een 110 pk sterke 1.2 liter driecilinder, in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De krachtiger versie met 130 pk, wordt altijd gekoppeld aan een automatische transmissie met 8 versnellingen. Sinds de facelift zijn beide versies mild-hybrids.

Bij de Peugeot e-2008 - de elektrische versie van het model - zijn meer veranderingen te melden. De nieuwe elektromotor heft 156 pk en de batterij is goed voor 54 kWh. Hiermee kom je maximaal 406 kilometer op een lading (WLTP). De oude aandrijflijn met 136 pk en 50 kWh blijft ook beschikbaar.

Hoe herken je de facelift?

Dan naar de vormgeving. In onze private-leasevergelijker staat ook het oude model nog. Het nieuwe herken je aan het moderne logo van Peugeot (een gestileerde leeuw op een zwart wapen) in de grille. Ook zijn de drie verticale ‘lichtklauwen’ van de koplampen verplaatst naar de bumper. Eerder zat hier nog één lichtstrip. De achterlichten bevatte bij het oude model verticale lichtunits, maar de lichtstrips zijn na de facelift gaan liggen.

Uitrustingsniveau’s Peugeot 2008

De Active is het instap-uitrustingsniveau van de Peugeot 2008. Standaard krijg je cruise control, LED-verlichting rondom, airconditioning, lane departure warning en Apple CarPlay en Android Auto. Sinds de facelift is een 10 inch scherm voor alle uitrustingen standaard.

Wat volgt is de Allure-uitrusting, dan krijg je parkeersensoren, 17 inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en privacy glass. De meest luxe versie is de Peugeot 2008 GT. Die heeft sfeerverlichting, een achteruitrijcamera, keyless entry en start, en de mogelijkheid om je telefoon draadloos op te laden.

Peugeot 2008 private lease

Wil jij graag rijden in de nieuwe 2008? De Peugeot 2008 private lease je in onze vergelijker. Ook de Peugeot e-2008 private lease kun je daar vinden. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.