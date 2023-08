Waarom de elektrische Peugeot 308 opeens bijna 5000 euro goedkoper is

Peugeot heeft de prijzen verlaagd van de Peugeot e-308. De elektrische Peugeot 308 is voortaan 2000 euro goedkoper. Daarmee komt de Peugeot e-308 nu wel in aanmerking voor de SEPP subsidie. Tel je het subsidiebedrag erbij op, dan ben je zelfs 4950 euro goedkoper uit dan eerst.

Door de prijsverlaging is de Peugeot e-308 in het vervolg leverbaar vanaf 43.585 euro. Voor dat geld levert Peugeot de elektrische hatchback in de uitvoering Allure. Tot de standaarduitrusting behoren metaallak, 18-inch lichtmetalen wielen, navigatie, verwarmbare voorstoelen en zelfs een verwarmbaar stuurtje. En ook Pack Drive Assist met adaptieve cruisecontrol is aanwezig.

Peugeot heeft ook de prijzen van de stationwagon (SW) van de Peugeot e-308 bekendgemaakt. Die elektrische stationwagon is er vanaf 44.875 euro en duikt hiermee net onder de magische grens van 45 mille. Dus ook de SW komt in aanmerking voor de subsidie elektrische auto 2023. Die is nog beschikbaar en bedraagt 2950 euro voor een nieuwe elektrische auto.

First Edition wordt GT

De sportiever uitgeruste Peugeot e-308 GT (die in de plaats komt van de eerder leverbare First Edition) is er vanaf 45.985 euro. Maar omdat de fiscale waarde 42.415 euro is, komt ook deze versie in aanmerking voor de SEPP-subsidie. Boven op de uitrusting van de Allure, word je getrakteerd op alcantara/kunstleren bekleding en full led-koplampen. De SW kost als GT 47.285 euro en is hiermee de enige elektrische Peugeot 308 die wat subsidie betreft achter het net vist.



Peugeot e-308 actieradius

Nog even het geheugen opfrissen als je de Peugeot e-308 voorheen links liet liggen omdat hij te duur was voor SEPP subsidie. De Peugeot e-308 heeft een 156 pk sterke elektromotor (koppel: 270 Nm). De batterij van 54 kWh zorgt voor een theoretische actieradius van 412 kilometer (WLTP). Een boordlader van 11 kW is standaard. Bij een laadpunt met 100 kW is het mogelijk de auto in 30 minuten op te laden van 20 naar 80 procent.

De Peugeot 308 is ook leverbaar met een benzinemotor (130 pk) en als plug-in hybride (180-225 pk). De prijzen hiervan zijn niet verlaagd.