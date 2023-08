Zelfs als je de staatsloterij wint, ben je voor deze auto een armoedzaaier

Rolls-Royce heeft zijn nieuwste speeltje onthuld, de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. 'A love story' zegt Rolls. Maar je moet wel heel veel geld hebben, wil je de liefde beantwoord zien ...

Rolls-Royce zegt niet wat de La Rose Noire Droptail moet kosten (stel je voor zeg), maar naar verluidt moet je minimaal 25 miljoen pond meenemen, omgerekend bijna 30 miljoen euro! Laat dit bedrag even op je inwerken: 30 miljoen voor een auto. Zelfs als je de volgende megajackpot van de staatsloterij wint (18,3 miljoen euro) hoef je niet bij de dealer aan te kloppen.

Niet dat je bij de dealer kan aankloppen, want de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail is uniek en verkocht. Er bestaat geen tweede exemplaar van. Er volgen nog drie andere Droptail-modellen maar die zijn alle drie anders.

De eerste Droptail is gepresenteerd tijdens een besloten event nabij Pebble Beach, Californië. Tot de genodigden behoorden de Rolls-klanten die inspraak hebben gehad tijdens de ontwikkeling van hun Droptails. Het design van het nu onthulde exemplaar is geïnspireerd op de black baccara-roos die een diep zwartrode kleur heeft.

1630 stukjes esdoornhout

De koper van de eerste Droptail houdt van een houten sierpaneeltje hier en daar, want zijn de La Rose Noire telt maar liefst 1630 stukjes esdoornhout in de vorm van een driehoekje. De 533 rode stukjes moeten vallende rozenblaadjes voorstellen. Ze zijn stuk voor stuk met de hand afgewerkt en geplaatst. Een uiterst nauwkeurig klusje dat bijna twee jaar heeft geduurd.

De Rolls-medewerkers die hiermee belast waren, werkten in absolute stilte en niet langer dan één uur achter elkaar. Anders zouden ze hun focus verliezen. We beginnen te vermoeden waar die torenhoge aanschafprijs vandaan komt ...

Onze wekelijkse nieuwsbrief kost je helemaal niets en staat vol met auto's die een stuk betaalbaarder zijn:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Zwitsers uurwerkje

Een ander deel van de aanschafprijs is te verklaren door het uurwerkje in het midden van het dashboard. Dat is gemaakt door het Zwitserse horlogemerk Audemars Piguet. Een klokje van dit merk kost je zomaar 25.000 euro. Het exemplaar in de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail is uniek en kost waarschijnlijk een veelvoud hiervan. Bijzonder is dat het meesterwerkje los te peuteren is en vervolgens om de pols kan worden gedragen. Op die manier hoef je maar één peperduur horloge te kopen.

Wie het horloge verwijderd, blijft niet met een zwart gat in het dashboard van zijn dure Rolls zitten. In plaats daarvan zie je een beeldhouwwerkje van titanium dat een roos voorstelt, eveneens gemaakt door Audemars Piguet.

Je zou bijna vergeten dat de nieuwste Rolls-Royce ook uitgerust is met een motor. En wat voor een: een 6,6-liter V12 met naar verluidt bijna 600 pk. Over het exacte vermogen doet Rolls geen uitspraken.

Proost

Om de aanschaf van zijn Rolls-Royce La Rose Noire Droptail te vieren, heeft de nieuwe eigenaar zijn favoriete champagnehuis de opdracht gegeven een speciaal bubbeltje te maken. Blijkbaar bestelt de eigenaar daar zoveel champagne dat ze meteen aan het werk gingen. Rolls zorgt op zijn beurt voor een bijpassend kistje met het houtmotief van de auto. Het is weer eens wat anders dan het gebruikelijke bosje bloemen van de dealer ...