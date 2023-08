Nick over zijn zeldzame Honda Accord: "De meeste monteurs zijn jonger"

Jarenlang werkte Nick Mesman bij een autobedrijf. Toch moet je hem niet aan een auto laten schroeven, zegt hij zelf. Dat is bij zijn Honda Accord gelukkig ook niet nodig, al is die bijna 30 jaar oud.



Een degelijke auto is altijd prettig, en bij deze Honda Accord Coupé is het extra fijn. Veel onderdelen zijn namelijk nog zeldzamer dan de auto zelf ... Sowieso zie je nog maar weinig mooie oude Japanners in ons land. Er zijn simpelweg te weinig liefhebbers die auto's uit het land van de rijzende zon koesteren en rijdend houden.



Zeldzamer dan een Audi R8



Ooit werden de sedan- en stationwagonversie van Honda Accord in de Lage Landen redelijk goed verkocht. De Accord Coupé was veel minder populair en tegenwoordig zijn Accords Coupé schaarser dan Dodge RAM-rijders onder de leden van Extinction Rebellion. Van alle generaties staan er volgens de RDW maar 106 stuks op Nederlands kenteken. Van de Audi R8 - om maar een dwarsstraat te noemen - rijden er in ons land drie keer zoveel rond.



Made in the USA



De goedkoopste Honda Accord Coupé kostte in 1995 dan ook zo'n 54.000 gulden (24.500 euro). De Honda Accord Coupé 2.2 ES Automaat die Nick Mesman (41) heeft, moest zelfs meer dan 75.000 gulden opbrengen! Daarmee was hij ongeveer even duur als een BMW 318iS Coupé of een Audi Coupé 2.6 E. En in die prijsklasse gingen Nederlanders nu eenmaal liever voor een Duitser. Eigenlijk was de Honda Accord Coupé vooral bedoeld voor de Verenigde Staten. Sterker nog, daar werd hij ook gebouwd, in Marysville, Ohio om precies te zijn.

Terwijl wij Nederlanders in de jaren 90 liever een Duitse middenklassecoupé kochten dan een Japanse, was de eerste eigenaar van de saliegroene (sage green) Accord op deze pagina’s nota bene een Duitser. Nick kocht hem een kleine twee jaar geleden bij een autobedrijf in Stadskanaal, 250 kilometer bij zijn woonplaats Waalwijk vandaan. Dat doet vermoeden dat hij er niet toevallig tegenaan is gelopen …

Zwak voor Honda



Nick: “Nee, dat klopt helemaal. Om de een of andere reden heb ik altijd een zwak gehad voor Honda, dat bekendstaat als sportief én degelijk. Een van mijn eerste auto’s was een Honda Civic EG. Toen ik een jaar of zestien was, zag ik er eentje op een evenement bij Autotron in Rosmalen. In het zwart met witte velgen. Helemaal verliefd was ik. Die móést ik hebben, en dan wilde ik ‘m ook gaan tunen. Uiteindelijk heb ik er inderdaad eentje gekocht, maar van het tunen is het nooit gekomen.”



Dol op coupés



“Misschien heeft de voorliefde voor Honda ook wel iets te maken met mijn fascinatie voor Azië. Mijn vader is van Indonesische afkomst, ik heb jarenlang in China en op de Filipijnen gewoond en mijn vriendin is Filipijnse. Sowieso vind ik het leuk om een auto te hebben die niet op elke straathoek staat én ik ben dol op coupés. Toen ik een paar jaar geleden uit China terugkwam, ging ik in eerste instantie op zoek naar een Honda Prelude, maar daarvan kon ik geen mooie vinden. "

"Deze Accord Coupé kende ik niet zo goed, maar tijdens mijn zoektocht op internet kwam ik hem regelmatig tegen. Het leek me een mooi alternatief. Een voordeel van een wat grotere auto is dat hij lekker comfortabel is. Het is een heerlijke cruise-sloep, toch ligt-ie ook goed in bochten. En met 150 pk is hij best vlot.”

No-nonsense-design

We snappen Nicks liefde voor zijn Accord helemaal. Zo kunnen we het strakke no-nonsense-design erg waarderen. Waar veel moderne Aziatische ontwerpen zich verliezen in een overdaad aan details, is het design van Nicks Accord teruggebracht tot de essentie: strakke, elegante contouren. Zonder vergezochte tierlantijnen, woest kijkende koplampen of een alles verzwelgende grille.



Bovendien is het nog een echte tweedeurs coupé en geen zwaarlijvig monster dat de reputatie van deze klassieke carrosserievorm bezoedelt met een manshoge vierdeurs koets en 20-inch wielen. Helaas snappen veel millennials een auto als de Accord niet; die denken dat tijdloos en strak hetzelfde is als saai ...



Geen onderhoudshistorie?!



Als je 500 kilometer gaat rijden om een auto te bekijken, dan moet je haast wel zeker weten dat-ie goed is. We verwachten dan ook dat Nick ons trots een volledig ingevuld onderhoudsboekje en een vuistdikke ringband met onderhoudsfacturen laat zien.



Nick, met een grote glimlach: “Nee er zat helemaal niks bij de auto. Behalve het verhaal dat-ie heel lang bij de eerste Duitse eigenaar is geweest, is de historie mij onbekend. Wel zag de auto er met 190.000 kilometer op de teller netjes verzorgd uit. Dus ik ging er vanuit dat de kilometerstand klopt. En zelfs als ermee gesjoemeld zou zijn, het blijft wel een Honda, hè!"

Zeldzaam: een oude Honda in originele staat



"Wat ik ook mooi vind, is dat-ie nog bijna helemaal origineel is en niet verprutst, zoals je dat bij veel andere oudere Honda’s ziet. Alleen de parkeersensoren in de bumpers en het derde remlicht zijn achteraf gemonteerd. Dus nu kan ik hem zelf verprutsen … Nee hoor, ik ga er alleen andere lichtmetalen wielen onder monteren: echte Buddyclubs. Die worden in Japan veel gebruikt onder race-Honda’s en zijn heel zeldzaam, maar ik heb al een setje in huis. Daarmee wordt de Accord toch iets minder een opa-auto, zoals mijn vrienden hem noemen. Alleen moet ik ze nog netjes maken."

"Verder laat ik alle onderhoud uitvoeren. Ik heb als jonge jongen jarenlang voor een autopoetsbedrijf gewerkt, dus in poetsen ben ik best goed. Maar verder kan ik niet veel. Of eigenlijk helemaal niks, haha. Of ja, een setje velgen spuiten en een luchtfilter of lampje vervangen, dat lukt nog wel.”

Alle monteurs jonger dan de Accord



Voor onderhoud en reparatie is Nick dus afhankelijk van professionals. Omdat er geen onderhoudsgeschiedenis bij de auto was, bracht hij hem al snel na aankoop weg voor een grote beurt. Voor de zekerheid naar dé professional: de Honda-dealer. De man die hem in ontvangst nam zei: ‘Goh, mooie Prelude heb je!’

“Dat deed me wel twijfelen aan de kennis daar … En toen ik de Accord naar binnen reed, bleken alle monteurs jonger dan de auto zelf. Tegenwoordig breng ik hem bij een eenmansbedrijfje van een oudere man, die het juist leuk vindt om aan auto’s als deze te werken.”

Carrosseriedelen Accord Coupé zijn zeldzaam



Veel hoefde Nick niet te laten vervangen of repareren. Met een nieuwe radiateur, een set remschijven en een wiellager was de to-do-lijst afgevinkt. De meeste technische onderdelen zijn nog goed verkrijgbaar. Met carrosseriedelen is dat een ander verhaal. Nick: “Gelukkig heeft-ie geen roest, maar eigenlijk zou ik de bekraste voorruit wel willen laten vervangen. De ruit zelf is nog leverbaar, maar de rubbers niet. Polijsten kan eventueel ook, maar dat overleeft niet elke ruit. Daarom laat ik het er voorlopig maar bij.”

In China geen oude auto te vinden

Heeft Nick nog andere plannen met de Accord? “Een kennis van me heeft een originele sportuitlaat voor dit type Accord te koop, maar ik zit te twijfelen of ik dat wel moet doen. Want het plan is om er een Civic bij te kopen. En die wil ik serieus gaan tunen: flink verlagen, grote wielen, het hele plaatje."

"Voordat ik naar China ging, was dat al een droom van me, maar toen had ik het geld er niet voor. In China kon ik het me wel veroorloven, maar daar zijn bijna geen oude auto’s meer. Simpelweg omdat je er uit ­milieu-oogpunt niet meer mee mag rijden. Daarom doet de mogelijkheid zich nu pas voor."



"Zo’n getunede Civic is natuurlijk hartstikke leuk voor korte stukjes en evenementen, maar eigenlijk rijdt het voor geen meter, hahaha. De Accord houd ik grotendeels origineel om dagelijks in alle comfort 60 kilometer woon-werkverkeer mee te rijden. Maar ook voor weekendtripjes en vakanties. Behalve dat-ie heel prettig rijdt, zit alles erop en eraan: airco, ABS, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, tot een elektrisch bediend schuifdak en een power antenna aan toe.”



Veel complimenten voor Honda Accord Coupé



We slaan een zucht van verlichting dat Nick de Accord tuningtechnisch grotendeels met rust laat. We zijn niet de enigen die de originaliteit hoog in het vaandel hebben. Nick: “Op youngtimerevenementen krijg ik veel complimenten, want een originele Honda uit de nineties is sowieso al een unicum en deze Accord is helemaal zeldzaam. Wel denken veel mensen - net als die ene monteur - dat het een Prelude is. Alleen de echte fans herkennen hem.”

Geen pretenties, veel luxe

Genoeg gekletst, hoog tijd voor een proefrit in de Japanse schone. Zeker vergeleken met veel moderne auto’s, zijn de instap en de zit heel laag. Daar zeurde in 1995 niemand over, maar toen hoefde ook nog niet elke vijftigplusser een suv of een elektrische fiets …

Het keurig afgewerkte interieur brengt je onmiddellijk terug naar de nineties. Weinig poeha en veel grijze kunststof, maar wel een hoop luxe, zoals met leer beklede, verwarmbare stoelen. Geen breedbeeldschermen en ingewikkelde menu’s, maar een verwarmingssysteem met simpele draai- en drukknoppen die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. De aan-/uitknop van de cruisecontrol zit links van het stuur, maar om de snelheid te regelen, kun je - heel modern - terecht bij knoppen óp het stuur.



Automaat schakelt met schokjes



In de jaren 90 deden autofabrikanten nog niet vreselijk hun best om de keuzehendel van een automaat eruit te laten zien als de pook van een handbak. Ook de Accord heeft nog gewoon zo’n lange, pretentieloze T-hendel met links een enorme ontgrendelingsknop. Bij koude motor schakelt de viertraps automaat met voelbare schokjes, maar dat was in die tijd niks bijzonders.



Respectabele topsnelheid



De viercilinder knort tevreden en is lekker soepel, evenals het onderstel. Wie vlotte prestaties wil, kan ze krijgen, maar moet de 2,2-liter viercilinder flink op de staart trappen; het maximumkoppel komt pas vrij bij 4500 tpm. De honderdsprint neemt ongeveer 10 seconden in beslag en de topsnelheid ligt op 205 km/h. Nick: “Doordat het een viertrapsautomaat is, maakt hij best veel toeren en is hij niet echt zuinig. Gemiddeld rijdt-ie ongeveer 1 op 10, maar hij is niet duur in de wegenbelasting en ik verwacht dat de onderhoudskosten laag blijven. Voorlopig blijf ik er dan ook lekker van genieten."