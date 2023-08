Vier redenen waarom de Polestar 2 juist nu extra aantrekkelijk is

De Polestar 2 is al even op de markt, maar dat maakt hem juist extra aantrekkelijk. Sinds zijn debuut in 2020 is hij telkens verder geperfectioneerd. Soms waren de wijzigingen subtiel, soms ingrijpend. Voor wie veel zakelijke kilometers maakt, biedt de Polestar 2 nu nog meer voordelen.

Met de Polestar 2 ontstond een heel nieuw merk, dat zich binnen afzienbare tijd een plek verwierf tussen de gevestigde autonamen. Het complete design klopt: van het onderscheidende uiterlijk tot het verzorgde interieur en zelfs de gebruiksvriendelijke menu’s van het infotainmentsysteem. Aan opzichtige accenten doet Polestar niet, het kiest juist voor een minimalistisch design. Daarmee is het een aantrekkelijk alternatief voor de zakelijke rijder die wel wil opvallen, maar niet wil opscheppen.

Dit zijn vier redenen om de Polestar 2 op je shortlist te zetten:

1. Op één acculading van Amsterdam naar Frankfurt

Een lange rit moet soepel verlopen. Je wilt je niet druk maken over bezette laadpalen of over het bereiken van je eindbestemming. De actieradius van de Polestar 2 was nooit een discussiepunt. Al bij zijn introductie bedroeg die een comfortabele 500 kilometer. Na technische updates kom je met de huidige Polestar 2 verder dan ooit. De actieradius van liefst 654 kilometer is in zijn klasse bovengemiddeld.

Om je een idee te geven hoe ver dat is: je rijdt zonder te hoeven laden van de Amsterdamse Zuidas naar Frankfurt. En dan heb je genoeg reserve om het rijpedaal dieper in te trappen waar dat mag. Met minimaal 299 pk zit je nooit om vermogen verlegen.

2. Extra comfort

Comfort is belangrijk voor wie veel op de weg zit. Instappen in de ruime stoelen van de Polestar 2 is als het aantrekken van je favoriete sneakers waarvan je geen afstand kunt doen. Het zit direct vertrouwd lekker.

Maar comfort is meer dan stilte en goede stoelen. Dankzij het optionele Pilot pack beschik je over extra rijcomfort met adaptieve cruise control en pilot assist. De Polestar 2 behoudt uit zichzelf een veilige afstand tot je voorligger en blijft keurig in het midden van de rijbaan.

In een file waarschuwt snel knipperende verlichting het achteropkomend verkeer ervoor dat je stilstaat. Voor extra goed zicht op de weg, zijn intelligente pixel-ledkoplampen aanwezig. De 84 leds in elke koplamp passen de lichtbundel aan de verkeersomstandigheden aan. Dat maakt rijden in het donker relaxter én veiliger.



3. Van voor- naar achterwielaandrijving

Sommige vernieuwingen zijn grondig, en toch merk je er niets van. Onder de carrosserie vond dit jaar een ware revolutie plaats. Zo heeft de Polestar 2 geen voorwielaandrijving meer, maar achterwielaandrijving. Dat betekent dat de sportieve rijder op zijn wenken wordt bediend. De Polestar 2 stuurt daardoor scherper en heeft een dynamischer rijgedrag dan voorheen. Ook geeft de intelligente stuurbekrachtiging meer feedback naarmate je sneller rijdt.

4. Meer veiligheid met SmartZone

Met de Polestar 2 krijg je dus heel veel: een markant design, veel comfort en een bovengemiddelde actieradius. En als je daarvoor in de juiste stemming bent, is de achterwielaangedreven Polestar 2 ook een sportieve auto.

Wat je niet krijgt, is een traditionele grille. Die is vervangen door een SmartZone. Hiermee speuren camera’s en radars naar verkeerssituaties die potentieel gevaarlijk zijn. Daar zie je aan de buitenkant weinig van; de SmartZone gaat naadloos op in het design.

In totaal is de Polestar 2 uitgerust met drie radars, vijf camera’s en twaalf ultrasone sensoren die over jouw veiligheid en die van andere inzittenden waken.

Hoe ziet jouw ideale Polestar 2 eruit?

Ontdek de Polestar 2 – vanaf 282 euro netto bijtelling per maand