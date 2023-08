Waarom je nu even geen Tesla Model S of X moet kopen

Er zijn nieuwe, goedkopere versies van de Tesla Model S en Model X. Ze staan nog niet op de Nederlandse Tesla-website, maar dat is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd.

Tesla gaat de Model S en Model X weer als Standard Range-versie aanbieden. Die hebben een kleinere actieradius dan de huidige modellen, maar zijn ook goedkoper.

Het zou ook eens tijd worden dat er ‘gewone’ versies van de S en X verschijnen, want van beide elektrische modellen kun je nu alleen beresterke uitvoeringen bestellen die beginnen bij respectievelijk 107.490 euro en 116.490 euro. Maar niet iedereen hoeft in minder dan vier seconden naar de honderd te sprinten.

Kleinere actieradius

Niet dat de Standard Range-versies langzame auto’s zijn … de Model S klaart de standaardsprint nog altijd in minder dan 4 tellen, maar de Tesla Model X doet het rustig aan en klokt ongeveer 4,5 seconden. Beide auto’s beschikken namelijk nog steeds over twee elektromotoren en vierwielaandrijving.

Op het gebied van actieradius is het verschil wel duidelijk merkbaar: de huidige Model S Dual Motor All-Wheel Drive van 107.490 euro komt 634 kilometer op een volle batterij en de nieuwe Standard Range precies 500 kilometer – een verschil van 134 kilometer. De Model X Standard Range heeft een actieradius van 421 kilometer.

10.000 dollar goedkoper

Die getallen kunnen nog een klein beetje veranderen, want we rekenen met de Amerikaanse cijfers. Daar zorgt de nieuwe Standard Range trouwens voor een 10.000 dollar lagere instapprijs. Dat getal kun je dan weer niet 1-op-1 omrekenen (9200 euro), want de Amerikaanse prijzen zijn exclusief btw en dat maakt het ingewikkeld om de Nederlandse prijzen te voorspellen.

Dus houd de Tesla-website in de gaten voor meer informatie en wacht nog heel even als je nu op het punt staat een Model S of Model X te kopen.