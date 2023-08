Je raadt nooit waar de sensationele Opel Experimental zijn spiegels heeft

Vaak zijn concept cars weinig realistische computerstudies. Van deze Opel Experimental hopen we dat-ie qua design heel dicht bij jouw volgende nieuwe Opel staat!

Wat het realiteitsgehalte betreft, staan de sterren best gunstig voor de Opel Experimental. Ga maar eens vijf jaar terug in de tijd. In augustus 2018 maakten we kennis met de Opel GT X Experimental, een compacte elektrische suv. Het bleek een behoorlijk waarheidsgetrouwe voorbode van de huidige Opel Mokka. En dat niet alleen; het Visor-front druppelde door in het hele Opel-gamma. Zelfs de compacte Corsa krijgt het binnenkort.

Alle reden dus om erop te vertrouwen dat de fabrikant diverse kenmerken van de Opel Experimental zal doorvoeren op zijn toekomstige productiemodellen. We hopen het ook, want de auto oogt spectaculair en fraai tegelijk. Qua buitenmaten positioneert Opel de Experimental in het C-segment. Maar dan met de interieurruimte van een D-segmenter. Over het concept meldt Opel nog niets, maar ons doet de Experimental denken aan de Peugeot 408. Een iets hoger op de poten gezette crossover coupé dus.

Compass signature: dé Opel-handtekening van de toekomst



De Vizor-grille wordt volgens Opel 4D. Wat daarmee wordt bedoeld, weten we eerlijk gezegd niet precies. Wel vallen de verticale ledstrips op de motorkap en onder de grille op. In combinatie met de ultraslanke led-koplampen noemt Opel dit de ‘compass signature’. Inderdaad doet het denken aan de vier hoofdrichtingen op een kompas. Dit wordt hét designkenmerk van toekomstige Opels.



Al met al oogt het front heel breed en slank tegelijk. Daarachter zullen alleen nog maar elektromotoren schuilgaan. Sterker: de auto staat op het nieuwe elektrische Stellantis-platform, dat door slimme oplossingen, stukken goedkoper belooft te worden. Bij deze conceptcar is vierwielaandrijving standaard.



Aan de achterkant komt de compass-signature terug, onder meer door een verticaal derde remlicht. Geheel volgens de huidige trend, is de merknaam verlicht – net als het Blitz-logo voorop, trouwens.

Opel Experimental zonder chroom



Verder wordt het slanke, strakke design gekenmerkt door een ver doorgevoerde aerodynamica met allerlei luchtgeleiders en winglets. Chroom schittert door afwezigheid. In plaats van de gebruikelijke glimmers, moeten de speciale exterieurverlichting en contrasterende lijnen voor een spetterend profiel zorgen. Kijk bijvoorbeeld naar de ledstrips onder aan de flanken en op de hoeken van de carrosserie. Deuren zien we dan weer niet, maar die zullen er vast komen …

Wáár zitten de buitenspiegels?



Een innovatie waarvan we de haalbaarheid betwijfelen, zijn de camera’s in plaats van buitenspiegels. Dat principe kennen we wel – en meestal werkt het niet geweldig – maar bij de Opel Experimental zitten ze ook nog op een ongebruikelijke plek. Niet ter hoogte van de A-stijlen, maar juist bij de C-stijlen – aan de achterkant dus.

Een tegentrends en dus eveneens opvallend uiterlijk kenmerk, is de aanwezigheid van echte, zwarte bumpers. Moet ook wel, want de zowel de voor- als achterkant loopt neerwaarts sterk naar binnen toe.

Het grootste head-up display ter wereld?



Voor het interieur belooft Opel superslank, lichtgewicht meubilair en een ‘next-level head-up display’. Waarschijnlijk wordt alle belangrijke info groot op de voorruit geprojecteerd. Op de interieurschets zien we in elk geval niets dat op een traditioneel instrumentarium lijkt … De bediening van vrijwel alle systemen gaat met een ‘zwevend’ touchscreen dat zich voor de middenarmsteun bevindt. Verder is dankzij kunstmatige intelligentie verregaande spraaksturing mogelijk. Sfeerverlichting ontbreekt niet, al wordt die ook functioneel gemaakt. Bijvoorbeeld met waarschuwingssignalen als er iets of iemand in je dode hoek zit.

En ... wég is het stuur



De besturing werkt volledig elektronisch (net als optioneel bij de Lexus RZ 450e). Door de afwezigheid van een stuurkolom kun je het stuur desgewenst wegklappen. Bijvoorbeeld om het in- en uitstappen te vergemakkelijken als je niet meer moeders slankste bent.

Diehard Opel-fans kunnen de Opel Experimental van 5 tot 10 september in München bekijken op de IAA Mobility-show. Op een productieversie zullen we nog een paar jaar moeten wachten.