Elektrische auto’s hebben veel minder bewegende delen dan traditionele auto’s. En dus kan er veel minder kapot. Zou je denken. Toch bezorgen elektrische auto’s pechhulpverleners veel hoofdbrekens. Dit is waarom.

De elektrificatie van het wagenpark bezorgt de pechhulpdienst van de Vlaamse Automobilistenbond VAB hoofdbrekens. Dat schrijft het Nieuwsblad. EV’s zorgen niet alleen voor meer hulpverzoeken, de pechgevallen nemen ook meer tijd in beslag.



Meer onverwacht EV-nieuws lezen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Om de elekrificatie van het wagenpark het hoofd te bieden, heeft de Belgische wegenwacht verschillende maatregelen genomen. Niet alleen wat betreft de opleiding van de hulpverleners, maar ook in praktische zin. Zo zijn er gespecialiseerde elektrische hulpvoertuigen, en ook kan de VAB gestrande EV-rijders vaak van een vervangende elektrische auto voorzien.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Afslepen elektrische auto's tijdrovend



Toch heeft de VAB zorgen over de elektrificatie van het wagenpark. “In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, hebben elektrische wagens even vaak en soms zelfs vaker af te rekenen met pech”, aldus een VAB-woordvoerder.

Anders dan je misschien zou verwachten, is een lege aandrijfaccu niet de hoofdreden dat elektrische auto's stranden. Volgens de VAB zijn lekke banden en een lege 12V-batterij de belangrijkste oorzaken van hulp vragende EV-rijders. Doordat bij een stilgevallen EV bijna altijd twee of vier wielen geblokkeerd zijn, neemt het afslepen volgens de VAB meer tijd in beslag dan bij een traditionele auto.

Belangrijkste pechoorzaak EV's



Er is ook nog een indirecte reden waarom de elektrificatie de Belgische wegenwacht meer werk bezorgt. Omdat EV's nog erg duur zijn, en mensen zich tegelijkertijd afvragen of het verstandig is om een nieuwe auto met verbrandingsmotor te kopen., blijven ze langer doorrijden met hun huidige auto. Dit zorgt voor een veroudering van het wagenpark. En die leidt weer tot meer hulpvragen voor auto's op fossiele brandstoffen. Simpelweg omdat oudere wagens nu eenmaal vaker problemen vertonen.