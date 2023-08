Hier kunnen ze niet wachten tot jouw EV-batterij versleten is

We moeten iets met de batterijen van elektrische auto’s als ze over 5, 10 of 20 jaar versleten zijn. Recyclen is het beste antwoord, maar waar dan? Gewoon hier in Europa.

Veel mensen hebben een te negatief beeld over de levensduur van accupakketten. Dat ze slijten (of degraderen) is geen geheim, maar zoals oude Tesla Model S-batterijen laten zien gaat dat hard in het begin en daarna vlakt de daling af. En dan rijd je jarenlang met een accupakket dat nog grofweg 90 procent van zijn capaciteit heeft.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

De garantie op de batterij van elektrische auto’s is meestal 8 jaar of 160.000 kilometer, met een gegarandeerde restcapaciteit van minimaal 70 procent. En de automerken kennende, zijn die getallen voorzichtig gekozen. Wat betekent dat de meeste accupakketten ver boven de 70 procent blijven.

Na een lang en gelukkig autoleven wordt het accupakket nog niet afgedankt, daar is het veel te kostbaar en te nuttig voor. Nee, het kan een tweede leven krijgen als thuisaccu. Dus als stroomopslag voor huizen of bedrijven. Dan kan de resterende 30 kWh van de oorspronkelijke 60 kWh (om maar wat te noemen), nog enorm goed van pas komen. Volgens de eerste berichten slijten ze dan met 2 procent per jaar, dus het gaat niet hard.



Batterij van elektrische auto recyclen

Voor batterijen die echt oud en versleten zijn, opende Li-Cycle begin augustus een enorm recyclingcentrum voor batterijen. Het staat in Duitsland boven Leipzig, beslaat 20.000 vierkante meter en weet raad met complete lithium-ion accupakketten. De eerste verwerkingslijn kan op jaarbasis 10 miljoen kilo batterijmateriaal verwerken. Later dit jaar start een tweede lijn met dezelfde capaciteit.

Het recyclingcentrum stuurt de uitgefilterde kunststoffen en metalen naar derde partijen. Het is Li-Cycle te doen om de ‘zwarte massa’, een soep van kostbare batterijmaterialen zoals lithium, nikkel en kobalt. Een centraal verwerkingsbedrijf van Li-Cycle verzamelt de zwarte massa van meerdere centra en verandert het in grondstoffen voor nieuwe batterijen.

Weet dus dat er een groot recyclingcentrum staat te trappelen om de lithium-ion batterij van jouw elektrische auto te verwerken tot nieuwe grondstoffen.