Toyota Land Cruiser: beste reden om weer diesel te rijden (wees er snel bij voor die ronde koplampen)

Maar Toyota, wat doet u nu? Wat is de nieuwe Toyota Land Cruiser (2023) met zijn retro-uiterlijk een geslaagde auto. Val je ook op die ronde koplampen, dan moet je bliksemsnel beslissen of je hem wilt kopen.



We kunnen de oude Toyota-baas Akio Toyoda wel zoenen. Hij was helemaal klaar met de doodsaaie auto's van zijn eigen merk en riep de designafdeling op het matje. We weten niet of hij met asbakken heeft gesmeten, maar sindsdien is het verboden om saaie auto's te maken en werd zelfs de slaapverwekkende Toyota Prius een eyecatcher.

72 jaar oud



Maar de nieuwe Toyota Land Cruiser is nog leuker. Het is een open deur als we hem een icoon noemen. De Land Cruiser is een van de oudste modellen in de prijslijst en zag 72 jaar geleden het levenslicht. Toen heette hij nog Toyota BJ. In tegenstelling tot alle modiueuze suv's, bleef de Land Cruiser trouw aan zijn wortels. Met deze auto kun je nog echt je borsthaar tonen in de wildernis. Dat is met de nieuwste versie niet anders. Het ontwerp van de nieuwe Land Cruiser (2023) moest spannender, maar tegelijk moest het ook een echte terreinwagen blijven.



7-zits Toyota Land Cruiser



De nieuwe Toyota Land Cruiser telt 5 of 7 zitplaatsen en is 4,92 meter lang. Hij heeft voor het eerst elektrische stuurbekrachtiging. Terreinrijders zullen vooral blij worden van een nieuwe ontkoppelbare stabilisatorstang aan de voorkant. Toyota heeft er een hippe naam voor bedacht: SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism). Het klinkt als een erfelijke aandoening, maar dat is het niet. Met een schakelaar op het dashboard kan de bestuurder de status van de stabilisatorstang veranderen. Toyota legt uit dat de rijeigenschappen op ruwe wegen beter worden en het comfort op de openbare weg verbetert.

Maar voor het echt serieuze terreinwerk moet je extra betalen. De Multi-Terrain Monitor maakt gebruik van een hoge-resolutiecamera, zodat de bestuurder kan zien hoeveel rotsblokken hij moet ontwijken en hoe hoog ze zijn. Het Multi-Terrain Select-systeem past de prestaties van de auto automatisch aan de eisen van verschillende off-road rijomstandigheden aan.

Elektrische Land Cruiser? Welnee joh



Bij een 72-jaar oud model moet je niet aankomen met moderne fratsen als een elektrische aandrijving. 72-jarigen prefereren diesel. De 2,8-liter turbodieselmotor levert in de Land Cruiser 204 pk en is gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat. Een andere typische Land Cruiser-eigenschap is het hoge trekgewicht, en dat zit met 3500 kilo schoon aan de trekhaak ook wel goed.

Toch probeert de Land Cruiser wel degelijk modern te doen. Begin 2025 wordt aan de dieselmotor 48-Volt mild hybridetechnologie toegevoegd. Maar dat voelt toch een beetje alsof een opa probeert te facetimen met zijn kleinkinderen.

Toyota Compact Cruiser EV



Helemaal verrassend is de nieuwe Toyota Land Cruiser met z'n retro-uiterlijk niet; twee jaar geleden kwam Toyota al met de Compact Cruiser EV, een elektrische concept car. Deze auto combineerde elementen van de Land Cruiser J40 (1960) en J70 (1984) in een Land Rover Defender-achtig Tonka-uiterlijk. De nieuwe Land Cruiser flirt opzichtig met deze concept car. Die retrolook is in de mode, ook de Ford Bronco heeft al zo'n naar het verleden knipogend ontwerp.

In het terrein komen de kortere overhangen van de Land Cruiser goed van pas, verder is het goed te weten dat de carrosseriedelen zo ontworpen zijn dat ze in geval van schade eenvoudig kunnen worden vervangen. Voor wie gek is op maten en meetlinten melden we nog dat totale lengte is 4920 mm is, de breedte 1980 mm en de hoogte 1870 mm. De wielbasis is 2850 mm.



Land Cruiser First Edition: ronde koplampen

En nu het antwoord op de vraag waarom je snel moet zijn voor de ronde retro-koplampen. Dat komt omdat die alleen te koop zijn op de First Edition, en daarvan bouwt Toyota er maar 3000. Niet voor Nederland, maar voor heel West-Europa. Vis je achter het net, dan moet je het doen met vierkante koplampen.

In de eerste helft van 2024 worden de eerste exemplaren van de nieuwe Toyota Land Cruiser in Europa geleverd, dan is ook meer bekend over de prijs.