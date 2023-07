Waarom de eerste EV van BMW Motorsport doet alsof-ie schakelt

BMW bouwt al langer elektrische personenauto’s, maar aan het eerste volledig elektrische M-model wordt nog hard gewerkt. Dat sportieve model kan niet zonder dit nieuwe foefje.

Is de soepele aandrijflijn van een elektrische auto de ultieme vorm van rijcomfort of juist de definitie van oersaai autorijden? Zonder de vertrouwde verbrandingsmotor met versnellingsbak, hóór en vóél je niet wat de auto doet. Bij een Skoda Fabia met 95 pk is dat geen groot gemis, maar bij een sportief model van BMW Motorsport wel. Helemaal op als je op het circuit rijdt, waar de M-modellen van BMW thuishoren.

Gesimuleerde versnellingen zijn essentieel

Volgens Frank van Meel, de topman van BMW M in gesprek met Which Car, speelt het merk met het idee om gesimuleerde versnellingen toe te voegen. Of feedback in de vorm van trillingen en akoestische signalen om elektrische modellen duidelijker te laten communiceren met zijn bestuurder.

Een elektrische sportwagen die doet alsof-ie schakelt, klinkt als een gimmick. Maar volgens de Nederlandse topman is het juist een essentiële toevoeging. Want als je met een elektrische BMW M over het circuit vliegt, heb je geen tijd om naar de snelheidsmeter te kijken.

In een ‘gewone’ sportwagen hoef je geen instrumenten af te lezen om te weten hoe de auto zich houdt; dat kun je afleiden uit de versnelling waarin je rijdt, het gevoel van de motor en de oplichtende lampjes van de toerenbegrenzer die je vanuit je ooghoeken ziet. Die informatie geeft een EV je niet en daar zoekt BMW Motorsport dus een oplossing voor.

Hyundai Ioniq 5 N doet ook alsof-ie schakelt

Dit is trouwens de twee keer in korte tijd dat gesimuleerde versnellingen in het nieuws komen. De Hyundai Ioniq 5 N doet alsof-ie acht versnellingen heeft. Frank van Meel vindt dit een slim idee, maar vraagt zich af of je daarvoor wel acht verzetten nodig hebt. Dat doet vermoeden dat het feedbacktrucje ook moet werken met minder versnellingen …

Wanneer verschijnt eerste EV van BMW Motorsport?

Which Car grijpt ook de kans om Van Meel te vragen wanneer de eerste elektrische auto van BMW Motorsport verschijnt. Dat duurt nog wel een paar jaar, maar het gaat wel dit decennium gebeuren. Dat interpreteren wij als: niet voor 2026.

Foto: BMW M3 CS met 550 pk