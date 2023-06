Het is maar goed dat deze 5 pick-ups niet in Nederland worden verkocht

Het aanbod van auto’s verschilt per werelddeel. Zo houden we in West-Europa van de stationwagon, rijden ze in Zuid-Europa het liefst in een sedan en zijn ze in de Verenigde Staten dol op pick-up trucks. Het is maar goed dat de volgende compacte pick-ups hun weg naar Nederland niet hebben gevonden …

In Nederland rijdt bijna niemand in een pick-up. Alleen een goed boerende aannemer of hovenier komt soms voorbij blubberen met een V8 onder de kap en een laadbak vol gereedschap. Dan dromen we dat we in de Verenigde Staten wonen, waar een picku-up net zo normaal is als een Polo hier.

Die droom valt nu in duigen, want uit een onderzoek van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) blijkt dat meerdere kleinere pick-ups die in de Verenigde Staten worden verkocht onveilig zijn. Het gaat om de:

Nissan Frontier

Ford Ranger

Chevrolet Colorado

Jeep Gladiator

Toyota Tacoma

Veiligheid beoordelen

De IIHS deed een crashtest met crew cab-versies (dus met vier deuren) van vijf pick-ups en onderzocht de auto’s daarbij op meerdere punten. Hiervoor werden crashtestdummies op de voorstoelen en de achterbank geplaatst. Met als doel het verschil in veiligheid in beide delen van de auto te bestempelen met een oordeel dat varieerde van ‘Good’ of ‘Acceptable’ tot ‘Marginal’ of ‘Poor’.



Op de achterbank gaat het mis

En wat blijkt? Bij alle vijf onderzochte pick-ups wordt de veiligheid voorin met acceptabel of beter beoordeeld. Maar de passagiers op de achterbank zitten lang niet zo veilig. Geen van de onderzochte trucks weet op dit onderdeel een voldoende te scoren.

Een veelvoorkomend probleem is dat de hoofden van de passagiers gevaarlijk dicht bij de rugleuning van de voorstoelen komen. In veel gevallen wijzen metingen van de carshtestdummies op een hoog risico op nek- of borstletsel. De oorzaak van deze problemen is aanwijsbaar: de veiligheidsgordels achterin werken niet optimaal.

Gelukkig niet in Nederland leverbaar

Zo zakken de Nissan Frontier, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator en Toyota Tacoma allemaal door het ijs. Vooral de twee laatstgenoemde scoren erg slecht in de crashtest. We beloven dan ook nooit meer te klagen als we op de achterbank van een Polo moeten zitten.