Duitsers moeten niks hebben van Chinese auto’s

Steeds meer Chinese automerken maken hun opwachting in Europa. Dat zien we in Nederland, maar ook in buurland Duitsland. Maar welke Chinese automerken zijn hier het populairst?

Uit verkoopcijfers die zijn gemeld door carnewschina.com kunnen we zien hoe populair Chinese automerken zijn in de maand mei 2023 bij onze oosterburen. Daarbij kunnen we de cijfers duiden door ze te leggen naast de verkoopcijfers van andere merken in Duitsland en naast de verkoopcijfers van Chinese auto’s in Nederland.

Gaan Chinese auto's Europa overnemen?

Welke was het populairst?

MG is met 1780 verkopen veruit het populairste Chinese merk in Duitsland in mei. Polestar volgt op gepaste afstand met 629 registraties, Lynk&Co completeert de top 3 met 237 registraties.

Duitse verkoopcijfers Chinese automerken (mei 2023):

MG - 1780 Polestar - 629 Lynk&Co - 237 Great Wall Motors - 155 BYD - 54 Nio - 44 Lotus - 37 Maxus - 6 Aiways - 1

Totaal: 2943



Duitsers blijken chauvinistisch

Hoewel Chinese automerken in opkomst zijn, stellen de verkoopaantallen nog niets voor in vergelijking met andere automerken in Duitsland. Vooral auto’s van eigen bodem blijken populair. Volkswagen is met 43.831 registraties de absolute koploper, gevolgd door Mercedes (27.911) en BMW (27.489). Ook Audi doet het uitstekend met 22.143 verkopen. Het eerste en enige merk in de top 5 dat niet uit Duitsland komt, is Skoda, dat 13.157 auto’s verkocht.

Hoe verhouden de verkopen zich tot de Nederlandse?

Wanneer we de Duitse verkoopcijfers van Chinese auto’s vergelijken met de Nederlandse, valt op dat de verkoopaantallen in Duitsland erg laag liggen. Want hoewel in Duitsland bijna twee keer zoveel Chinese auto’s werden verkocht (2943 in Duitsland, 1684 in Nederland), is de automarkt bij onze oosterburen ook vele malen groter (mei: 246.966 in Duitsland, 33.135 in Nederland).

In Duitsland hadden de Chinese automerken in mei dus maar een marktaandeel van 1.19 procent, terwijl in Nederland dat percentage ligt op 5.08 procent. In Nederland is het marktaandeel van Chinese auto’s dus ruim 4 keer zo groot als in Duitsland. Vooral Lynk&Co doet het in Nederland (681 registraties) een stuk beter dan in Duitsland (237 registraties). Ook opvallend is dat in Duitsland met Great Wall Motors en Maxus twee Chinese merken worden verkocht die wij in Nederland niet kennen.



Nederlandse verkoopcijfers Chinese automerken (mei 2023):

Lynk&Co - 681 MG - 560 Polestar - 309 BYD - 66 Aiways - 41 Nio - 23 Lotus - 2 Hongqi - 1 Ssangyong - 1

Totaal: 1684