Met de Volkswagen ID. Buzz 7-zitter (2024) is de gewone Buzz meteen verouderd

Dat er een zevenzits Volkswagen ID. Buzz zou komen, is geen verrassing. Andere ID. Buzz-rijders hebben het nakijken, want de ID. Buzz 7-zitter krijgt meteen een nieuwe elektromotor, een grotere actieradius en nog meer fijne features.



Eerst even de afmetingen. Dankzij een 24 centimeter langere wielbasis is de Volkswagen ID. Buzz met zeven zitplaatsen een stuk ruimer dan de 'gewone' Buzz. Hij is 4,96 meter lang (reguliere ID. Buzz: 4,71 m) en heeft een wielbasis 3,24 meter (ID. Buzz: 2,99 m).



Je kunt kiezen voor vijf zitplaatsen, zes zitplaatsen (twee stoelen op de tweede en derde zitrij) of zeven zitplaatsen (een achterbank plus twee stoelen op de derde zitrij). De achterste stoelen kun je ook verwijderen. Reis je met z'n tweeën, dan kun je de maximale laadvolume van 2469 liter optimaal benutten. Met de achterbank in positie, blijft er 1340 liter over en als je ook de achterste rij gebruikt, is er nog ruimte voor 306 liter aan bagage.



Actieradius zevenzits ID. Buzz is groter

We bergen onze meetapparatuur op en focussen nu op de techniek. Ook op dat onderdeel meldt Volkswagen opvallend nieuws, want de Volkswagen ID. Buzz met zeven zitplaatsen krijgt het nieuwste van het nieuwste op technisch gebied. Vanwege de lange wielbasis, is er meer ruimte voor het accupakket en dat betekent dat de zevenzits Buzz geleverd wordt met het grootste accupakket van Volkswagen. Het heeft een capaciteit van 86 kWh. Ook het 'gewone' 77 kWh-pakket uit de vijfzits Buzz blijft leverbaar. Snelladen gaat in beide gevallen met maximaal 170 kW.



Nieuwe elektromotor met 286 pk

Kopers van een verlengde Volkswagen ID. Buzz hebben niet alleen een grotere actieradius en meer ruimte, ze komen ook sneller op hun bestemming aan dan de mensen met het 'kleine' Buzzje. Net als vlaggenschip Volkswagen ID.7, krijgt de ID. Buzz een nieuwe elektromotor met 286 pk en 550 Nm, die het vermogen via de achterwielen op de weg overbrengt. De topsnelheid is 160 km/h en daarmee ben je 15 km/h sneller dan met de gewone Buzz.



Volkswagen ID. Buzz zevenzitter in 2024

Je moet nog tot volgend jaar geduld hebben voordat de verlengde Volkswagen ID. Buzz in de showroom staat. Dan heb je dus bijna een jaar de tijd om je te verheugen op de ruimte, de grotere actieradius en de nieuwe elektromotor. Maar ook op een panoramadak met intelligent glas (van transparant tot ondoorzichtig), dat je met spraakcommando's kan bedienen. Of op het head-up display, dat op de zevenzitter debuteert.



De prijs van de ID. Buzz zevenzitter is nog niet bekend.