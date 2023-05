Deze elektrische Fiat Topolino van ca. 10.000 euro is voor stadse rijkelui

Als je met een elektrische brommobiel door de stad wilt rijden, kun je bij Stellantis terecht voor een Opel Rocks-e of een Citroën Ami. Binnenkort komt daar de Fiat Topolino bij. Stellantis heeft met het olijke Italiaanse stadskarretje de leukste van de drieling voor het laatst bewaard.

De Topolino is dus verwant aan de Opel Rocks-e en Citroën Ami en gaat de concurrentie aan met Birò. Laatstgenoemde is ook een elektrische brommobiel die steeds vaker te vinden is in Amsterdam. Zijn naam heeft de nieuwe Fiat te danken aan de originele Fiat Topolino - die de Italianen tussen 1936 en 1955 bouwden. Dit was de voorloper van de iconische Fiat 500.

Het olijke ontwerp van de Topolino



Het ontwerp van de moderne Topolino - wat in het Italiaans ‘klein muisje’ betekent - is duidelijk geïnspireerd op de Fiat 500 Jolly. Dat was een opengewerkte versie van de Fiat 500 met een soort luifel als dak en voorportieren die ontbraken. De nieuwe Topolino heeft een roldakje en een koord dat dienst doet als gelegenheidsportier. Verder zien we bekende Fiat-stijlelementen zoals de ronde koplampen terug.

Specificaties Fiat Topolino

Wanneer we de Fiat Topolino in Nederland kunnen verwachten is nog niet bekend. Ook de specificaties van de Topolino heeft Fiat nog niet vrijgegeven, maar aangezien de brommobiel familie is van de Rocks-e en Ami verwachten we overeenkomstige techniek. Reken dus maar op een elektromotor van 8 pk, een accupakket van 5,5 kWh, een topsnelheid van 45 km/h en een actieradius van 75 kilometer.

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de prijs van de Topolino vergelijkbaar zijn met die van de Rocks-e en Ami: rond de 9 à 10 mille. Wie dat geld voor de brommobiel gaat neerleggen is maar de vraag. Aangezien je met het juiste rijbewijs de Topolino al mag besturen vanaf je zestiende, zijn het waarschijnlijk rijkeluiskinderen die hun ouders kunnen overtuigen om in plaats van een Vespa een Topolino aan te schaffen …