Toyota doet gek en maakt nieuwe Yaris Hybrid (2024) minder zuinig

De huidige Toyota Yaris is nu ongeveer vier jaar op de markt. Dit is traditiegetrouw een moment voor fabrikanten om een model een facelift te geven. Toyota vindt dat voor de Yaris nog te vroeg, en gaat voor een modeljaarupdate die de Yaris Hybrid krachtiger maar ook wat minder zuinig maakt.

Het grootste nieuws is de nieuwe krachtigere aandrijflijn die de Yaris Hybrid erbij krijgt. De nieuwe variant van de Yaris genaamd Hybrid 130 biedt een sterkere hybride aandrijflijn met 130 pk. Daarnaast is ook het koppel omhooggeschoten naar 185 Nm. Toyota heeft het voor de 130 pk-versie over 'een bescheiden toename van de CO2-uitstoot' en daarmee het benzineverbruik. Goed nieuws voor wie liever zuiniger rijdt: de huidige hybride aandrijflijn met 115 pk en 141 Nm koppel blijft ook leverbaar zodat je voortaan kunt kiezen: of meer vermogen of minder verbruik.

De Yaris 130 Hybrid sprint in 9,2 seconden van 0 naar 100 km/h - een halve seconde sneller dan de 115 Hybrid. Ook een inhaalactie op de snelweg verloopt iets sneller: de acceleratie van 80 naar 120 km/h is eveneens met een halve seconde verbeterd en duurt nu 7,5 seconden.

Verbeterde veiligheid en multimedia

Andere vernieuwingen vinden we in de veiligheidsvoorzieningen van de Yaris. In de hatchback is de nieuwste generatie van de Toyota Safety Sense rijhulpsystemen geïnstalleerd. Door gebruik van een nieuwe camera en radar detecteren het Pre-Collision System en het Intersection Collision Avoidance Support-systeem nog sneller potentieel gevaarlijke obstakels, voertuigen en andere verkeersdeelnemers.

Ook het multimediasysteem is op de schop gegaan. Door de vernieuwingen is het systeem sneller en krachtiger geworden, belooft Toyota. Tevens zijn nu voor zowel het multimediasysteem als de veiligheidssystemen over-the-air software-updates mogelijk.

Styling

De modeljaarupdate zorgt ook voor een subtiele nieuwe styling. Zo zijn nieuwe lichtmetalen velgen leverbaar alsook stoelbekleding met een nieuw patroontje. Tevens wordt de Yaris bestelbaar in de van de Toyota Aygo X en Toyota Corolla bekende Juniper Blue metallic-lak.

Tot slot wordt er ook een nieuwe topversie van de Yaris gelanceerd, genaamd de Premiere Edition in de exclusieve bi-tone kleur Neptune Blue met zwart dak. Klinkt deze update je als muziek in de oren? Vanaf het voorjaar van 2024 is de Toyota Yaris Hybrid 130 verkrijgbaar in Nederland. De prijzen maakt Toyota nog bekend.



Kijk voor meer foto's hieronder: