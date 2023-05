Waarom Tesla-klanten in Engeland massaal overstappen naar andere merken

De Tesla Model S en de Tesla Model X zijn de topmodellen van Tesla. Toch kiezen veel klanten uit rechtsgestuurde landen er massaal voor om over te stappen naar concurrenten. Hoe zit dat?



Dat heeft alles te maken met de productiestop van rechtsgestuurde versies van de Tesla Model X en Model S die de Amerikanen enkele weken terug hebben aangekondigd. Zo vissen veel klanten uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan die een order uit hadden staan voor een van de Tesla's achter het net.

Op zoek naar alternatieven

Deze klanten krijgen drie keuzes gepresenteerd van Tesla. Allereerst kunnen ze hun auto laten leveren met het stuur links. Ook kunnen ze kiezen om met een korting tot 2000 euro hun bestelling om te zetten naar een Model Y of Model 3 - die wél leverbaar blijven met het stuur aan de rechterkant. Tevens is het mogelijk de bestelling volledig te annuleren, waarmee Tesla de klanten hun inschrijfgeld terugbetaald.

Voorlopig lijkt het er echter op dat de Tesla-klanten die al jaren op hun nieuwe auto wachten ervoor kiezen om over te stappen naar concurrerende merken, zo schrijft het Britse Autocar. Meerdere mensen hebben via Twitter laten weten dat zij de voorstellen van Tesla links laten liggen en bijvoorbeeld kiezen voor een Porsche Taycan of Mercedes EQS als alternatief.

Economische beslissing



Hoewel het een controversiële beslissing is, is de stap voor Tesla logischer dan je denkt. Het is voor Tesla namelijk erg duur om een auto te leveren met het stuur aan de rechterkant. En het levert niet genoeg orders op. Omdat het merk tussen 2013 en 2021 maar 17.500 keer een Model S of een Model X registreerde in het Verenigd Koninkrijk, lijkt het simpelweg een kostenoverweging om te stoppen met de levering van deze modellen.



Zoals gezegd blijven de Model Y en Model 3 wel beschikbaar met het stuur aan de rechterkant. Ook dit is logisch te verklaren, aangezien Tesla verwacht aan het einde van dit jaar ruim 170.000 keer een Model Y of Model 3 te hebben geregistreerd.