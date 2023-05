Hyundai i20 (2023): betaalbare benzineauto die nog niet ten dode opgeschreven is

Terwijl Ford dit jaar de Fiesta bij het grofvuil zet en de toekomst van de Skoda Fabia aan een zijden draadje hangt, gunt Hyundai zijn betaalbare benzineauto in het B-segment juist een tweede leven. Dit is de vernieuwde Hyundai i20.

Ook de Volkswagen Polo dreigt te verdwijnen. Dat heeft te maken met de Euro 7-emissienorm. Hierdoor moeten benzineauto's aan strengere uitstooteisen voldoen. En dat brengt de nodige investeringen met zich mee. De vraag is of dit voor autofabrikanten nog loont nu de EU wil dat we allemaal elektrisch gaan rijden. De winstmarge op compacte auto's is toch al niet groot. (Tekst loopt door onder de foto's.)

Hyundai piekert er niet over

In tegenstelling tot de eerder genoemde automerken, piekert Hyundai er niet over zijn betaalbare benzinemocellen naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Het heeft onlangs de Hyundai i10 vernieuwd en nu is de wat grotere, maar nog altijd betaalbare Hyundai i20 aan de beurt.

Drie keer kijken

Je moet drie keer kijken eer je ziet wat er nieuw aan de Hyundai i20 is, dus helpen we je een handje:

Nieuwe getekende voorbumper en grille

Gewijzigde achterbumper en Z-vormige led-achterlichten

Aangepast design voor de 16- en 17-inch lichtmetalen wielen

Drie nieuwe carrosseriekleuren: Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl en Meta Blue Pearl

Frisse verschijning

De Hyundai i20 ziet er eigenlijk nog bijna hetzelfde uit als voorheen. Daar hebben wij geen moeite mee. We vinden de Hyundai i20 een leuke auto, een frisse verschijning tussen veiliger gelijnde modellen als de eerdergenoemde Volkswagen Polo, die wel succesvoller is.

Weten per wanneer de vernieuwde Hyundai i20 leverbaar is?

Het interieur van de Hyundai i20 is voortaan uitgerust met een 4,2-inch lcd-instrumentencluster (een 10,25-inch digitaal instrumentarium is optioneel), een C-USB-poort en je krijgt over-the-air kaartupdates als je voor navigatie kiest. Ook Apple CarPlay en Android Auto zijn leverbaar op de Hyundai i20.

Hyundai i20: motoren

Bij de vernieuwde Hyundai i20 krijg je de keuze uit twee benzinemotoren:

1,2-liter met 84 pk

1,0-liter turbomotor met 100 of 120 pk (mild hybrid)

Hyundai i20: prijzen

Over de prijzen van de vernieuwde Hyundai i20 doet Hyundai nog geen uitspraken, die volgen later. Weet dat de huidige Hyundai i20 bij 22.095 euro begint en de nieuwe waarschijnlijk wat duurder zal worden. De productie begint in het derde kwartaal van 2023.

Aan de andere kant zegt Hyundai dat zijn B-segmenter ook zuiniger is geworden. Dus aan de pomp ben je minder geld kwijt. Goed om te weten, want de prijzen voor benzine gaan omhoog: