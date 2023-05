14 dingen die jij wilt weten over 100 jaar MG

Iedereen verwachtte in 2005 dat MG samen met Rover zou verdwijnen. Niets was minder waar. Er volgde een wederopstanding en binnenkort viert het merk zelfs zijn 100-jarig bestaan. Maar wat heeft het huidige MG nog te maken met het origineel?





1. In 2006 maakte de Chinese autobouwer Nanjing Automobile Group bekend dat het de merknaam MG van de MG Rover Group had gekocht. Vervolgens werd Nanjing Automobile weer overgenomen door het eveneens Chinese SAIC Motor. Inmiddels is SAIC de op zes na grootste autofabrikant ter wereld. Naast MG behoren ook Roewe, Maxus, SAIC-Volkswagen en SAIC-GM tot de groep. Behalve de naam en het logo, is er niets Brits meer aan het huidige MG.

2. MG was een vroeg voorbeeld van een tuningspecialist. In de jaren 20 van de vorige eeuw kregen speciale versies van de Morris Oxford het label MG Super Sports op de neus. Dat gebeurde bij Morris Garages in Oxford, onder leiding van directeur Cecil Kimber.



3. In 1923 verscheen het achthoekige merklogo met de letters MG voor het eerst in een krantenadvertentie. In mei 1924 werd het officieel geregistreerd.

4. De MG 18/80 uit 1928 was de eerste MG die meer was dan een aangepaste Morris. Met zijn op sportiviteit gerichte onderstel en verticale grille zette het model de trend voor een hele serie MG's in de jaren daarna.

5. De grote successen begonnen voor MG met de sportieve roadsters uit de T-serie. Wijlen Jan Kruis, tekenaar van de Libelle-strip Jan, Jans en de Kinderen, had zelf een MG TD. Ook de getekende stripvader Jan reed er in rond. Minder bekend zijn de naoorlogse MG's YA en YB, brave gezinssedans.



6. MG's bestseller aller tijden is de MGB. Tussen 1962 en 1980 liepen er 400.000 van de band. Daarmee was het destijds de bestverkochte roadster ooit. De belangrijkste exportmarkt voor de MGB was de VS. Daar lokte het model jonge klanten met de slogan ‘Your mother wouldn’t like it!’.



8. Ook onder beroemdheden was de MGB populair. Onder anderen de Britse koningin Elizabeth, Bill Wyman van de Rolling Stones en voetballegende George Best reden MGB.





7. Tussen 1992 en 1995 zorgden 2000 MG's RV8 nog voor een revival van de MGB, waarna het stokje werd overgedragen aan de MG TF.

9. Behalve de MG TF, een achterwielaangedreven roadster met middenmotor, waren de meeste modellen na de MGB opgeleukte Austins en Rovers. De MG Maestro werd vooral bekend vanwege zijn sprekende, maar erg storingsgevoelige dashboard.

10. Een buitenbeentje was de MG ZT 260 (2004-2005). Deze snelle variant van de Rover 75/MG ZS had een 4,6-liter V8 van de Ford Mustang in zijn neus. De achtcilinder dreef niet de voorwielen aan, zoals bij de normale Rovers 75 en MG's ZS, maar stuurde zijn 260 pk naar de achterwielen.





11. Vlak voor het faillissement van 2005 kondigde MG de XPower SV aan, waarin de V8 uit de Mustang 320 pk ophoestte. De XPower SV R schopte het zelfs tot 390 pk.

12. Het huidige MG Motor bouwt vooral crossovers en suv's, waaronder een groot aantal met stekker.



13. In Nederland werd het nieuwe MG weer populair in 2019. dat was te danken aan de ZS EV, een betaalbare elektrische suv.

14. Als feestvarken voor het 100-jarig bestaan komt MG dit jaar met een 450 pk sterke elektrische MG4. Deze topversie wordt dus krachtiger dan de XPower SV en zou in 4 seconden van 0 naar 100 km/h moeten knallen.