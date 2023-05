Waarom je opeens 4500 euro goedkoper uit bent met de elektrische Abarth 500e

Goed nieuws voor wie een Abarth 500e wil kopen, maar achter het net viste omdat de enige uitvoering Scorpionissima inmiddels uitverkocht was. De elektrische Abarth 500e is weer leverbaar en zelfs ruim 4500 euro goedkoper, als je het slim speelt.

Wees gerust: je hoeft geen torenhoog IQ te hebben om het slim te spelen. De Abarth 500e is in het vervolg leverbaar vanaf 39.490 euro. Dat is 4510 euro minder dan wat de gelimiteerde Abarth 500e Scorpionissima in het laatje van eigenaar Fiat moest brengen, namelijk 44.000 euro. Tel hier de SEPP subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto bij op en je bespaart jezelf zomaar 7460 euro. (Tekst loopt door onder de foto's.)

Extra warmpjes

De Scorpionissima was extra compleet uitgerust maar ook het tweede uitrustingsniveau van de Abarth 500e (Turismo, vanaf 43.490 euro) zit je er extra warmpjes bij. En ook die uitvoering komt in aanmerking voor SEPP subsidie. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere:

Stoelverwarming voor

Draadloze telefoonlader

Achteruitrijcamera

Premium JBL-audiosysteem met subwoofer achterin

Alcantara bekleding op stuurwiel, dashboard en sportstoelen

Titaniumkleurige 18-inch lichtmetalen wielen

Lekker dik

Ook de standaard Abarth 500e ziet er lekker dik uit, veel dikker dan de brave Fiat 500e waarop hij gebaseerd is. We noemen sportievere bumpers, zijskirts, een spoilerlip aan de voorzijde, een diffuser achter en spiegelkappen die matgrijs gespoten zijn. De wielen zijn met 17 inch een maatje kleiner.

Een grote bek opzetten

Het allerleukste is dat de Abarth 500e elektrisch rijdt, maar toch een grote bek kan opzetten. Verantwoordelijk hiervoor is niet de elektromotor, maar de zogeheten Abarth Sound Generator die standaard is op elke Abarth 500e. Hiermee produceert de elektrische Abarth 500e de brullende motorsound van de Abarth 595 en 695 die zijn uitgerust met een benzinemotor.

Beste acceleratie in segment

De eerste volledig elektrische Abarth is uitgerust met een 42 kWh-batterij en een elektromotor van 155 pk en 235 Nm. De actieradius van de Abarth 500e is 265 kilometer (WLTP). Dat is minder ver dan de Fiat 500e met dezelfde batterij die een actieradius van 320 kilometer heeft. De Abarth 500e levert op zijn beurt 'de beste acceleratie in zijn segment'. Vanuit stilstand zit je in 7 seconden op 100 km/h. De Fiat 500e doet hier twee seconden langer over.

Abarth 500e ook als Cabrio

Zowel de reguliere Abarth 500e als de Abarth 500e Turismo is ook leverbaar met stoffen roldak, als Abarth 500e Cabrio. Die kost je 3000 euro meer.

Abarth 500e prijzen

Abarth 500e: 39.490 euro



Abarth 500e Turismo: 43.490 euro



Abarth 500e Cabrio: 42.490 euro

Abarth 500e Cabrio Turismo: 45.990 euro



Omdat de fiscale waarde (die is exclusief afleveringskosten) van alle versies minder bedraagt dan 45.000 euro, komt elke Abarth 500e in aanmerking voor de SEPP-subsidie van 2950 euro.