De automatische transmissie is al jaren bezig aan een opmars. De oude vertrouwde handbak kan als gevolg hiervan op steeds minder enthousiasme rekenen. Toch is er goed nieuws voor wie liever zelf schakelt: Toyota werkt aan een handbak die het speciaal ontwikkelt voor zijn sportieve hybridemodellen.

Dat Toyota investeert in de ontwikkeling van een handmatig te bedienen versnellingsbak, blijkt volgens een nieuwsbericht op www.thedrive.com uit een door Toyota aangevraagd patent dat onlangs openbaar gemaakt is.

Getuige de patenttekeningen en beschrijving gaat het om een elektronisch systeem dat de koppeling bedient van sportieve Toyota hybridemodellen die zijn uitgerust met een handbak. Tot nu toe zijn alle hybridemodellen van Toyota voorzien van een CVT-automaat. Goed voor de efficiency, maar minder geschikt voor sportieve bestuurders, want die willen vaak zelf schakelen.

Niet één, maar drie koppelingscilinders

De speciale koppeling waarmee Toyota de aloude handbak nieuw leven wil inblazen, maakt gebruik van niet één maar drie koppelingscilinders. Hierbij gaat het om een hoofdcilinder en twee afzonderlijke 'invoercilinders'. Afhankelijk van welke cilinder meer druk levert, zorgt een wisselklep ervoor dat de remvloeistof naar de hoofdcilinder vloeit. Een van de cilinders is (mechanisch) verbonden met het koppelingspedaal terwijl de andere (elektronisch) wordt aangestuurd door de ECU van de auto, de Electronic Control Unit.

Hybrideauto maar met traditionele handbak

Het systeem maakt het mogelijk de verbrandingsmotor van de wielen los te koppelen op momenten dat dit voor een hybrideauto handig is, bijvoorbeeld bij het uitrollen van de auto of om de start soepeler te laten verlopen. Maar als je daar als bestuurder helemaal niet op zit te wachten, trap je simpelweg het koppelingspedaal in. Hiermee zet je de koppeling die door de ECU aangestuurd wordt buitenspel. Volgens het patent is er zelfs een sportmodus waarmee je die koppeling tijdelijk kunt deactiveren. Dan heb je opeens een hybrideauto, maar min of meer met een traditionele handbak.

Meer Toyota GR-sportauto's

Ondanks de sterke opkomt van de volledig elektrische auto, ziet Toyota nog altijd volop kansen voor zijn hybridemodellen (auto's die zijn uitgerust met een benzinemotor en een elektromotor), vooral buiten Europa. Tegelijkertijd wil het merk autoliefhebbers blijven verleiden met sportieve modellen.

Toyota's nieuwe CEO Koji Sato suggereert op www.autocar.co.uk zelfs dat er meer Toyota GR-sportauto's aankomen. Om die auto's zowel efficiënt als sportief te maken, kan het koppelingssysteem een belangrijke rol spelen. Een Toyota GR Supra met een hybride-aandrijflijn? Het zou zomaar kunnen ...