MG4 Electric: hoe snel moet een betaalbare elektrische auto opladen?

Wat is een normale laadsnelheid voor een elektrische auto die normale mensen kunnen betalen? Die praktische vraag tackelen we met behulp van de MG4 Electric.

Als je je gaat verdiepen in elektrische auto’s, kom je allemaal nieuwe getallen tegen. Zoals de accucapaciteit (in kWh), het stroomverbruik (in kWh/100 km) en het laadvermogen (in kW). Voor de duidelijkheid zeggen we graag ‘laadsnelheid’ in plaats van laadvermogen, maar de getallen zijn hetzelfde: een getal in kilowatt en de tijd in minuten die het duurt om te snelladen van 10 tot 80 procent.

Zo snel gaat opladen met de MG4 Electric

De MG4 Electric is er in drie versies: Standard, Comfort en Luxury en alle drie kunnen snelladen. De Standard-uitvoering met 51 kWh-batterij doet dat met 117 kW, de Comfort en Luxury (beide 64 kWh) hebben een laadsnelheid van maximaal 135 kW. Snelladen van 10 tot 80 procent duurt zo 40 minuten respectievelijk 35 minuten.

Goed om te weten: wij hebben snelladen met de MG4 getest en kregen inderdaad het beloofde piekvermogen van 135 kW en we gingen van 10 naar 80 procent in exact 35 minuten. Precies volgens het boekje, keurig.

Hoe goed is een laadsnelheid van 135 kW?

Een laadsnelheid van 135 kW is zo’n beetje het hoogst haalbare in dit deel van de EV-markt. Een rondje langs uiteenlopende concurrenten leert dat de Kia Niro EV laadt met 80 kW, de Peugeot e-208 piekt bij 100 kW en de Renault Zoe gaat tot 50 kW.

De Volkswagen ID.3 en de Renault Megane E-Tech Electric zijn de twee grootste concurrenten van de MG4 Electric en dat blijken wel geduchte tegenstanders. De elektrische Megane gaat tot 85 kW voor de kleine batterij (40 kWh) en 130 kW voor de grote (60 kWh). De Volkswagen ID.3 is geleverd met drie batterijformaten en die snelladen met maximaal 100, 120 en 135 kW.

Een laadsnelheid van 130 tot 135 kW is dus erg goed en wat dat betreft geven de MG4 Electric Comfort en Luxury het goede voorbeeld. Maar de Standard met 117 kW doet het ook keurig, want zoals je ziet is 85 tot 100 kW de norm voor de ‘kleine’ accu-optie van EV’s.

Waarom snelladen tot 80 procent?

In de folders van elektrische auto’s wordt bijna altijd de laadtijd tot 80 procent vermeld. Want dat is de praktijk: bij 80 procent acculading gaat het snelladen nog maar zo traag, dat je tijdtechnisch gezien beter af bent door af te koppelen en weer te gaan rijden. Daar komt bij dat snelladen tot 80 in plaats van 100 procent de levensduur van de batterij verlengt.

Het nut van batterijverwarming

In de zomer zul je er niet vaak profijt van hebben, maar in de winter komt de batterijverwarming van de MG4 Electric handig van pas. Een koud accupakket laadt namelijk niet zo snel als een warme batterij en dat is zonde van je tijd. Met de handmatig inschakelbare batterijverwarming breng je het accupakket tijdens het rijden op de ideale temperatuur voor de volgende snellaadbeurt.

