Lotus Envya gespot: deze elektrische sedan gaat de Porsche Taycan het leven zuur maken

Lotus is begonnen met het testen van zijn nieuwste model, dat naar alle waarschijnlijkheid de naam Lotus Envya gaat dragen. Onze spionagefotograaf spotte de elektrische sedan op de Nürburgring in camouflage gehuld, maar toch vallen ons een aantal zaken op.

De Lotus Envya lijkt de strijd aan te willen gaan met de Porsche Taycan. We zien namelijk een stoere sedan met een coupé-achtige daklijn. Hij is volledig elektrisch, want de Envya deelt veel van zijn onderdelen met de Lotus Eletre - de elektrische suv die Lotus vorig jaar introduceerde.

We herkennen de neus en grille van de Eletre, evenals de koplampen in L-vorm. Ook de achterkant vertoont gelijkenissen, al lijkt de Envya misschien niet te beschikken over de doorlopende lichtbalk zoals we die vinden op de uitstootvrije suv.

Gedeelde techniek met Eletre

De elektrische sedan staat op hetzelfde Electric Premium Architecture-platform als de Eletre. Dat heeft Lotus speciaal voor EV’s ontwikkeld. Lotus heeft nog niets bekendgemaakt over de aandrijflijn van de Envya, maar die zal toch wel in grote lijnen overeenkomen met die van de suv. Voor je beeldvorming: de Eletre levert 603 pk vermogen, 710 Nm koppel en sprint in 4,5 seconden van 0 naar 100.

Een andere mogelijkheid is dat de Envya dezelfde aandrijflijn krijgt als de Eletre R. Dit zou betekenen dat de nieuwe elektrische sedan over 905 pk gaat beschikken. In dat geval zou het slechts 2,5 seconden duren voor de 100 km/h is bereikt. Deze prestaties zouden van de Envya een volwaardige concurrent van de Taycan maken.

In de Eletre heeft Lotus een batterijpakket van 112 kWh geïnstalleerd, goed voor een WLTP-actieradius van 600 kilometer. Snelladen doet-ie met maximaal 350 kW. Vergelijkbare specificaties worden verwacht voor de Envya.

Vier EV’s van Lotus

De komst van de Envya kan geen verrassing genoemd worden. Lotus - dat tegenwoordig bij het enorme Chinese concern Geely hoort - kondigde in 2021 vier nieuwe elektrische modellen aan. Een daarvan was de Lotus Eletre, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Deze Enya is de volgende in de rij en gaat in het modellengamma ook nog vergezeld worden door een compacte crossover in 2025 en een rasechte sportwagen in 2026.

Wanneer wordt de Envya geïntroduceerd?

De officiële onthulling en introductie van de nieuwe Lotu Envya staat eigenlijk in de planning voor dit jaar, maar geruchten over materiaaltekorten en andere tegenslagen doen ons vermoeden dat het 2024 wordt.