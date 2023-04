Waarom je met de Toyota Corolla Cross op slag 5700 euro goedkoper uit bent

In een tijd waarin alles duurder lijkt te worden, is er ook iets wat goedkoper wordt. En niet zo'n beetje ook. Voor een nieuwe Toyota Corolla Cross betaal je sinds 1 april 2023 bijna 6000 euro minder! Wat lever je hiervoor in?

Om met de deur in huis te vallen: je levert 57 pk in. En een beetje uitrusting. Dat zit zo: de Toyota Corolla Cross was eerst alleen te koop met de sterkste hybride-aandrijflijn met een 2.0 liter benzinemotor en 197 pk. Maar sinds kort heeft Toyota daar de kleinere 1.8 Hybrid met 140 pk aan toegevoegd. En die uitvoering is logischerwijze goedkoper.

De Toyota Corolla Cross 2.0 is er vanaf 42.995 euro (prijzen april 2023). De Toyota Corolla Cross met 1.8 liter benzinemotor die erbij gekomen is, begint bij 37.295 euro. Kleine kanttekening is dat je dan de basisuitrusting krijgt, de Active, terwijl de Corolla Cross 2.0 op zijn minst een Dynamic is.

Vooral uiterlijk vertoon

Wat de Dynamic meer heeft in vergelijking tot de Active zijn bijvoorbeeld privacy glass en een zwart gelakte grille en zwarte lichtmetalen velgen die bovendien een maatje groter zijn (18- versus 17-inch). Verder krijg je led-dagrijverlichting extra en van die hippe dynamische knipperlichten aan de voorkant, evenals chroomkleurige sierlijsten en sfeerverlichting.

Vooral uiterlijk vertoon dus. De extra uitrusting waar je eigenlijk het meest aan hebt, zijn een smart entry-systeem en dakrails, maar dat is het dan wel.

Zuiniger, maar niet heel veel

De Toyota Corolla Cross 1.8 rijdt volgens Toyota zuiniger dan de 2.0 liter versie maar dat verschil is opvallend genoeg te verwaarlozen, namelijk 5,0l/100 tegenover 5,1l/100 km. En voor de natuur hoef je het ook niet te doen, want waar de 1.8 Active 114 gr/km CO2 uitstoot, doet de 2.0 Dynamic hier slechts één grammetje bovenop. Dat overleeft de grutto wel.

Haantje-de-voorste

Nu we toch bij vogels zijn aanbeland: als je bij stoplichtsprintjes graag het haantje-de-voorste wil zijn, moet je de Corolla Cross 2.0 nemen. Die accelereert vanuit stilstand in 7,7 seconden naar 100 km/h. De 1.8 doet hier ruim twee seconden langer over (9,9 sec.). De topsnelheid verschilt dan weer niet zo heel erg, namelijk 180 km/h versus 170 km/h. Bovendien mag je in Nederland toch niet zo hard.

Dol op voordeel?

Nóg gunstiger

Overigens valt de prijsverlaging van de Corolla Cross 1.8 nóg gunstiger uit als je voor de Business-uitvoering kiest. Die is er namelijk vanaf 36.095 euro. Dat is een verschil van maar liefst 6900 euro in vergelijking tot de 42.995 euro kostende Corolla Cross 2.0 Dynamic. De Business is speciaal voor de zakelijke rijder bedacht, maar als je als particulier de Toyota-dealer heel lief aankijkt, maak je vast kans.