Renault-baas: Geen enkel Europees automerk ontwikkelt nog nieuwe verbrandingsmotoren

Zoals bekend geldt vanaf 2035 een verbod op de verkoop van de conventionele verbrandingsmotor in de Europese Unie. Veel automerken kiezen eieren voor hun geld en zetten de stap naar een volledig elektrisch modellengamma nóg eerder. Volgens een topman van Renault is er zelfs geen enkel automerk meer dat nog nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelt.

Jaguar wil de verbrandingsmotor zelfs al vanaf 2025 uitbannen. Renault, Volvo, Ford, Bentley en Rolls-Royce willen vanaf 2030 volledig elektrisch zijn. Ook BMW, Mercedes, en zowel het leeuwendeel van de Volkswagen-group als de bijna ontelbare merken die vallen onder Stellantis hebben hun vizier strak gericht op EV’s. Ook zij willen eerder dan 2035 al stoppen met het aanbieden van benzine- of dieselmotoren.

Geld gaat naar elektrisch of waterstof

Tijdens een evenement van mediabedrijf Politico over de toekomst van elektrische auto’s in Europa liet Renault-CEO Luca de Meo zijn licht schijnen over de toekomst van de Europese auto-industrie: “Ik denk niet dat er in Europa een automerk is dat nog een compleet nieuwe verbrandingsmotor ontwikkelt." Volgens de bestuurder van Renault hebben de Europese automerken hun pijlen ergens anders op gericht. "Al het beschikbare geld gaat naar elektrische of waterstoftechnologie.”

E-fuels: een kans voor automerken

Met de uitzondering voor e-fuels die mede door de lobby uit Duitsland op handen is, gloort er een sprankje hoop aan de horizon voor de verbrandingsmotor. Hoe staat de Renault-topman hier tegenover? “Momenteel zijn e-fuels een soort niche”, zo legde De Meo uit. Hij ziet nog wel een mogelijkheid, maar wel op een voorwaarde. “Het kan een kans zijn voor automerken. Momenteel is de productie van e-fuels echter nog minimaal en moet de industrie een manier vinden om de productieketen verder op te bouwen.”

Door de minimale productie waar De Meo op doelt zijn e-fuels momenteel nog erg prijzig en nauwelijks bereikbaar voor de gewone consument. Daarnaast is de volledige productie hiervan momenteel in handen van Porsche, dat een fabriek voor de productie van e-fuels heeft geopend in Chili. Zij zien vooral toekomst voor e-fuels in de motorsport.