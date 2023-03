Renault Espace (2023) is 14 cm korter dan zijn voorganger, maar 14 cm langer dan de Austral

Renault heeft toch een nieuwe Espace onthuld. Dat hadden we een jaar geleden niet zien aankomen ... maar het concept veranderde wel. De Espace is nu meer een Austral in XL-formaat.

Ongeveer drie jaar geleden leek de Espace nog ten dode opgeschreven, evenals de Scenic en de Talisman. Een anonieme bron klapte tegenover persbureau Reuters uit de school en onthulde dat de drie genoemde modellen geschrapt zouden worden. Dat leek ons destijds net zo logisch als een staking in het Franse openbaar vervoer, aangezien (midi-)mpv's zwaar in populariteit hadden ingeboet. De ooit zo gewilde carrosserievorm had plaatsgemaakt voor de crossovers en suv’s.

Een grote Renault Austral



Ook Renault had dit door. De Fransen toverde de Espace van mpv om tot suv. Door deze gedaanteverandering kreeg de Espace kans op een tweede leven. Of eigenlijk een zesde leven, aangezien de nieuwe Espace de zesde generatie wordt van het model. In zijn zesde leven kromp de Espace flink: hij werd 14 centimeter korter dan zijn voorganger. Maar tegelijk is hij ook 14 centimeter langer dan de Austral.



Dat de Espace zo is omgegooid wil niet zeggen dat de kernwaarden van het model zijn vergeten. De nieuwe Espace blijft de ruimste optie in het modellengamma van Renault. Daarnaast wordt de Espace leverbaar als vijfzitter, maar ook als volwaardige zevenzitter. Dat is meteen het grootste verschil met de Renault Austral. In de bagageruimte past 159 liter (als alle zeven stoelen rechtop staan) tot 1714 liter. Nog een praktisch handigheidje: de tweede zitrij van de Espace is verschuifbaar.



Vol met rijassistentiesystemen

Renault is trots op de vele rijassistentiesystemen die de Espace rijk is: het zijn er volgens de Fransen 32. Een ervan is (afhankelijk van de uitvoering) vierwielbesturing. Hierdoor reageren ook de achterwielen op stuurcommando’s (tegensturen op lage snelheid, meesturen als het sneller gaat), wat zorgt voor een scherpere besturing en een kleinere draaicirkel.

Hoogwaardige uitrusting

Een blik op de persfoto’s toont een rijke uitrusting, dat veel gelijkenissen vertoont met de Austral en de Megane E-Tech Electric. We zien bijvoorbeeld grote lichtmetalen wielen, een fors digitaal instrumentarium gecombineerd met een verticaal en naar de bestuurder gericht multimediascherm en luxe leren zetels die ongetwijfeld het Franse comfort bieden dat we kennen. Een head-up display is optioneel leverbaar.



Espace alleen als hybride



De nieuwe Espace staat op het CMF-CD-platform, net zoals de Austral en de X-Trail van concerngenoot Nissan. Hij wordt aangedreven door 1,2-liter turbomotor en een elektromotor. De hybride aandrijflijn stuurt 200 pk naar de voorwielen, Renault meldt een verbruik van 4,6 l/100 km. Mede door de compactere buitenmaten is de Espace 215 kilogram lichter dan zijn voorganger.



Wanneer komt de Espace naar Nederland en wat is de prijs?

Goed nieuws voor de Espace-fans: hij is vanaf het voorjaar van dit jaar al te bestellen. Wanneer de levertijden meezitten is het dus waarschijnlijk dat je nog dit jaar in de nieuwe Espace kan stappen. Net als bij de Austral, komt ook van de Espace een Esprit Alpine-versie als topmodel. De puristen zullen daar zo hun gedachten bij hebben ... De prijs van de Renault Espace (2023) wordt pas in de zomer onthuld. We durven wel een voorspelling te doen: de basisprijs zal rond de 50.000 euro liggen. Een Renault Austral Hybrid met 200 pk kost 43.830 euro.