Cameraspiegels van Hyundai Ioniq 6 getest: 8 nadelen, 5 voordelen

De digitale buitenspiegels van de Hyundai Ioniq 6 werken niet geweldig en we zouden ze zelf nooit bestellen. Máár cameraspiegels hebben ook hun voordelen. Wij zetten alle plus- en minpunten op een rij.

Voor 1400 euro voorziet Hyundai de Ioniq 6 van digitale buitenspiegels. Dan moet je wel de Lounge-uitvoering bestellen – de duurste versie van allemaal. Onze testauto in de Hyundai Ioniq 6-actieradiustest heeft ze ook en gedurende de vier dagen dat we erin rijden, worden we elke dag iets positiever over de cameraspiegels. Op dag 1 haten we ze met heel ons hart, op dag 2 kijken we nog steeds steevast naar de verkeerde plek en op dag 3 is de ergste frustratie weggeëbd. Op dag 4 schrijven we dit bericht.

8 nadelen van cameraspiegels

Je kijkt steevast naar de camera buiten de auto en niet naar het beeldscherm in het interieur. Elke keer als je gaat inhalen en verkeerd kijkt, voel je je gefopt. Het scherm waarop de camerabeelden verschijnen, staat heel schuin op het dashboard. Je kijkt dus vanuit een gekke hoek. De afstand tot, en snelheid van andere weggebruikers is moeilijker in te schatten dan met echte spiegels. Daardoor wordt snel reageren op het verkeer griezelig, want je hersenen krijgen niet genoeg tijd om de beelden te interpreteren. Zo’n televisie in de rand van je blikveld leidt af tijdens het rijden. Maar dat went. De verstelbaarheid van de camera’s is beperkt. Wij zouden de camera graag wat hoger draaien. Het is suf om 1400 euro te betalen om een probleem op te lossen dat niet bestaat. Spiegels werken nog altijd beter dan camera’s. De Lounge-uitvoering heeft al camera’s die de dode hoek filmen wanneer je afslaat. Dus zodra je je knipperlicht gebruikt, kijk je naar twee camerabeelden. Een ontwerpmissertje.

5 voordelen van digitale buitenspiegels