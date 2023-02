Goed nieuws voor wie nog altijd een auto wil in het A-segment: de Hyundai i10 blijft gewoon leverbaar! Hij werd 3,5 jaar geleden onthuld en is nu rijp is voor een facelift. Staar je alleen niet blind op zijn prijs ...

Bij de onthulling van de huidige generatie van de i10 in 2019 waren we lovend over het meest compacte Hyundai-model. Zijn voorganger uit 2013 had al indruk gemaakt, maar hu had Hyundai zichzelf nogmaals overtroffen. Met een behoorlijk opvallende facelift (2023) borduurt Hyundai verder op dit geslaagde ontwerp.

Eerst over wat er niet veranderde: het motorenaanbod. De Hyundai i10 is net als nu leverbaar met een 67 pk sterke 1.0-benzinemotor. Die is er met automaat en handbak. Koop je de Hyundai i10 met automaat, dan moet je engelengeduld hebben voor de sprint van 0 naar 100 km/h; het duurt 17,8 seconden. Met handbak (5 versnellingen) kost het je 14,8 seconden.



Alleen de allerduurste N-Line heeft de snelle en moderne 1,0-liter turbomotor (195 km/h, 0-100 in 10,5 s), die voorzien van een turbo 100 pk levert.



Honingraatgrille en Halve H’s

De Hyundai i10 blijft een ruim opgezette A-segmenter. Zo is de beenruimte verrassend goed voor elkaar, en is ook een bagageruimte van 252-1050 liter prima in deze klasse. De i10 is te bestellen in negen kleuren, waarvan twee nieuwe: Lumen Grey en Meta Blue. Beiden hebben een parelmoerafwerking. Ook kun je kiezen voor een two-tone-uitvoering met een zwart dak.

Zoals dat bij facelifts gaat, werden de koplampen en LED-dagrijverlichting van de i10 vernieuwd. Dat zie je meteen, aan weerszijden van de grille (nu met honingraatmotief) heeft de i10 vier geinige lichtpuntjes. Bij de topuitvoering N-Line zijn het drie verticale streepjes. De LED-dagrijverlichtingunits aan de achterkant zijn gevormd tot twee halve H’s, die samengevoegd de H van Hyundai symboliseren. Ook heb je de optie op vernieuwde 15-inch lichtmetalen velgen.

Bij de i10 N-line heeft Hyundai naar eigen zeggen designelementen uit de autosport gebruikt. Dit is te zien bij het vernieuwde ontwerp van de bumpers, de inzetstukken en de rode accenten. Die rode accenten komen ook terug in de stoffen bekleding, net als het geborduurde N-logo. Nieuwe 16-inch lichtmetalen zijn standaard bij het N-line-uitrustingsniveau.

Draadloos je telefoon opladen

Ook technologisch is de i10 aangepakt. Zo heeft de i10 nu een digitaal instrumentarium van 4,2 inch en kun je draadloos gebruikmaken van Apple CarPlay en Android Auto. Voor-en achterin heeft de i10 USB-aansluitingen. Bovendien kun je draadloos je telefoon opladen. Het 8,0-inch touchscreen was al bekend.

En dan werd tot slot de veiligheidsuitrusting in de i10 naar een hoger plan getild. De noodremassistent heeft naast voetgangersherkenning nu ook fietsersherkenning. Ook zijn bijvoorbeeld actieve en autonome rijbaanassistentie en vermoeidheidsherkenning standaard.

i10 duurder dan een Picanto



De productie van de vernieuwde Hyundai i10 (2023) begint in april, en de eerste exemplaren worden deze zomer bij jouw plaatselijke dealer verwacht. Hyundai heeft op de nieuwe i10 een prijskaartje van 17.595 euro geplakt (de huidige kost 16.695 euro). Daarmee is niet alleen 900 euro duurder dan zijn voorganger, maar betaal je ook meer dan voor een Kia Picanto (16.895 euro). Een andere concurrent, de Toyota Aygo X, kost 18.595 euro.



Reken je echter niet rijk met deze vanafprijs, aangezien de basis-i10 wel heel karig is aangekleed. Wil jij tenminste over airconditioning beschikken, dan moet je bij het Comfort-uitrustingsniveau zijn, en dan betaal je 19.695 euro. Wil je de N-line-uitvoering, met onder meer stoelverwarming, dan moet je 24.695 euro meenemen naar de Hyundai-dealer.