Het is zeker: de Zeekr 003 komt naar Nederland en heet nu Zeekr X

Er gaat geen week voorbij of je maakt kennis met een Chinese elektrische auto. De Zeekr X is een chic broertje van de Smart #1 en komt waarschijnlijk nog in 2023 naar Nederland.

Vorige week lieten we al spionagebeelden van de - toen nog - Zeekr 003 zien. Die waren niet genomen door een fotograaf, ergens verscholen in de bosjes rond de Nürburgring, maar door Zeekr zelf. Over bosjes gesproken. We kunnen ons voorstellen dat je bij alle nieuwe Chinese automerken door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom een opfrisser: Zeekr behoort tot de Geely-groep, dat ook eigenaar is van Volvo, Polestar, Lynk Co en (gedeeltelijk) Smart. Het merk produceert alleen chique elektrische auto’s.

Zeekr X en Smart #1

Met de Zeekr X is het Chinese merk dus afgestapt van de nummering. Die was al wat onlogisch, want na de Zeekr 001, een grote hatchback met een actieradius van meer dan 1000 kilometer, volgde in China de 009 (een mpv).



We meldden al dat de Zeekr ongeveer 4,40 meter lang zou worden. Inmiddels is bekend dat hij 4,45 meter lang is, 1,84 meter breed en 1,57 meter hoog. De Zeekr staat op hetzelfde platform als de Smart #1, die 20 centimeter kleiner is en ruim 5 centimeter hoger.

Zeekr X actieradius

Waarschijnlijk krijgt de Zeekr X dezelfde techniek als de Smart #1 Brabus. Dat betekent dat hij niet één, maar twee elektromotoren heeft, die samen 428 pk leveren. Voor de sprint van 0 naar 100 km/h heeft hij maar 3,9 seconden nodig. De batterij van 66 kWh zorgt voor een actieradius van rond de 400 kilometer en kan met maximaal 150 kW worden opgeladen. In een halfuurtje zit de batterij 80 procent vol aan de snellader.



Ontworpen in Zweden

En dan het uiterlijk. De smalle koplampen zijn hoog geplaatst en er lijkt een ‘hap’ uitgenomen. Natuurlijk associëren we graag een beetje, zo doet de voorkant ons denken aan de Lynk & Co 01. Zelfde hoge positie voor de koplampen, zelfde aflopende motorkap. De deurgrepen zijn – onhandig, maar volgens de mode – in de portieren verzonken. Wel zien we nog traditionele zijspiegels en geen camera’s. De vorm van de achterportieren is BMW i3-achtig en de achterkant doet vaag denken aan de tweede generatie van de Renault Mégane, met zijn rechtopstaande achterruit en ‘pronte kont’.

Om de Europese koper wat minder onwennig te maken, meldt Zeekr dat de X ontworpen is door de designafdeling in Zweden. Ons oordeel op basis van de foto’s: geen verkeerde auto.

Zeekr X al in 2023 naar Nederland?

De Zeekr X debuteert waarschijnlijk op de autoshow van Shanghai, die in april wordt gehouden, en daarna gaat het snel. In China is hij nog in de zomer te koop. De kans is groot dat hij nog in 2023 in Nederland te koop is. Wij zijn, samen met de Scandinavische landen, als eerste Europese markt uitverkoren door Zeekr. Hoe de Zeekr X verkocht gaat worden – alleen online of via traditionele dealers – is nog niet bekend.



Bij de prijs kijken we natuurlijk even naar de Smart #1 Brabus, die 48.895 euro kost. Voor de Zeekr X gaan we eveneens uit van een prijs rond de 50.000 euro.