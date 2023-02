BMW 7-serie: alle 7 generaties, alles wat jij moet weten

Van een BMW 7-serie met zestien cilinders tot de elektrische BMW i7: duik met ons in de ruim 45-jarige geschiedenis van BMW's topmodel.



De eerste BMW 7-serie (E23) kwam in 1977 op de markt en moest BMW's prestige opkrikken naar het niveau van Mercedes en Jaguar.

De 7-serie was de opvolger van de BMW 2500/2800/3.0i (E3). Na de 3-, 5-, en 6-serie was de E23 het laatste model van de grote schoonmaak in het modelaanbod.

Pech voor de Britse koper: topmodel 745i (245 pk) was er niet leverbaar. Vanwege de positie van het stuur (rechts) was er geen plaats voor de turbo.



De BMW-rijder vergaapte zich aan de toen hypermoderne boordcomputer, de automatische airco en het checkpanel met waarschuwingslampjes.

Als Oberkommissar Derrick zijn assistent Harry vroeg om de auto te halen, was het meestal een 7-serie. 42 BMW's figureerden in de politieserie.

Ook Gods plaatsvervanger op aarde (volgens de katholieken zelf dan) hield van BMW: paus Johannes-Paulus II had een 733i.



De 300 pk sterke V12-motor maakte in 1987 zijn debuut in de E32, die een jaar eerder was geïntroduceerd.

De door Claus Luthe, Hans Kerschbaum en Ercole Spada getekende E32 rekende af met het wat brave uiterlijk van zijn voorganger.



BMW beperkte in de E32 voor het eerst de maximumsnelheid van de snelste modellen op 250 km/h.

De pk-strijd met Mercedes was zo hevig dat BMW eind jaren tachtig onderzocht of een motor met meer dan 16 cilinders mogelijk was. De motor deed het prima in de praktijk, maar was met een verbruik tussen de 1 op 4 en de 1 op 7 geen zuinigheidswonder.



In de derde generatie (E38, 1994) kon je voor het eerst tv kijken, maar wel alleen als je stilstond. De 728i met 193 pk was de basisversie, de 750i met een 326 pk sterke 5,4-liter V12 het topmodel.

BMW was met de E38 de eerste fabrikant die af fabriek een navigatiesysteem aanbood.

Niets zo persoonlijk als smaak, maar de E38 wordt vaak aangeduid als 'de laatste mooie 7-serie', omdat BMW daarna voorgoed brak met het slanke en sportieve lijnenspel van de decennia ervoor.

Generatie 4 (2001) is de meest beruchte, vooral vanwege de bilpartij waarover men niet uitgepraat raakte.

Deze verhoogde 'Bangle Butt', genoemd naar hoofdontwerper Chris Bangle, werd getekend door Adrian van Hooijdonk.

Als je was bijgekomen van het design, moest je bedieningsconcept iDrive nog onder de knie zien te krijgen. Dat was aanvankelijk onbegrijpelijk.



Van deze 7-serie verscheen een waterstofversie, de Hydrogen 7 (2005). Brad Pitt en Angelina Jolie kochten er een.



De afzwaaiende 7-serie (G110, 2015-2022) was er voor het eerst als M (M 760Li, 610 pk) en als plug-in hybride.