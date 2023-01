Zeekr 003: zet je schrap voor weer een elektrische SUV met vleugje Smart en toefje Lynk & Co

Niets is zeker bij Zeekr. Na de 001 komt de 003, en er is geen 002. Maar die Zeekr 003 komt misschien nog in 2023 naar Nederland en daar is een goede reden voor ...



Eerder schreven we al over de Zeekr 001, een concurrent van Tesla die waarschijnlijk in 2024 naar Nederland komt. Even het geheugen opfrissen: de 001 is een grote hatchback van het almachtige Geely-concern uit China, dat ook eigenaar is van Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co en (deels) Smart. Binnen het Geely-portfolio presenteert Zeekr zich als een luxe merk.

Zeekr 003 is speciaal voor Europa

De Zeekr 003 is het derde model van Zeekr, maar we zoeken nog naar logica in de typebenamingen. Je zou zeggen dat er ook een Zeekr 002 is, maar dat is niet zo. Wel heeft het Chinese merken een mpv-achtige auto onthuld die Zeekr 009 heet.



De 003 is misschien nog wel spannender dan de 001, omdat deze compacte SUV met de Europese koper in het achterhoofd werd bedacht. Al komt-ie ook gewoon in China op de markt. Uiteraard is de 003 elektrisch, want dat zijn alle modellen van Zeekr.

Wat weten we nog meer over de elektrische Zeekr 003?

Zeekr geeft grote plannen met de Zeekr 003. Hij staat op hetzelfde platform als de Lotus Eletre en de Smart #1. Onze spionagefotografen hoefden niets te doen, want Zeekr stuurde zelf de beelden van de gecamoufleerde 001 de wereld in. Een Chinese traditie; ze houden kennelijk van spioneren …

Hoewel de Zeekr 003 nog zwaar gecamoufleerd is, kunnen we er een paar dingen over zeggen. Zo doen de LED-koplampen een beetje denken aan de koplampunits van de Lynk & Co 01. De deurgrepen zijn – onhandig, maar volgens de mode – in de portieren verzonken. Wel zien we nog traditionele zijspiegels en geen camera’s. De vorm van de achterportieren is BMW i3-achtig. Nu we toch associëren: de achterkant doet vaag denken aan de tweede generatie van de Renault Mégane, met zijn rechtopstaande achterruit en ‘pronte kont’.



Zeekr 003 is groter dan een Smart#1

Op de spionagefoto’s van de Zeekr 003 zien we prominent een Audi E-tron GT staan. Die is bijna 5 meter lang, en als we een grove schatting doen, zou de lengte van de Zeekr 003 uit moeten komen op zo'n 4,40 meter. Om dat weer in perspectief te zetten: daarmee is hij 10-15 centimeter langer dan de Smart #1. Omdat de #1 en de Zeekr 001 op hetzelfde platform staan, is de kans groot dat ook de motor- en batterijtechniek hetzelfde is. Dan kun je voor de Zeekr 001 rekenen op een batterij van 66 kWh en actieradius rond de 440 kilometer.

De Zeekr 003 maakt waarschijnlijk zijn officiële debuut op de Shanghai Motor Show, die op 18 april van start gaat. Omdat een compacte elektrische SUV in Europa populair is, kan het zomaar zijn dat de 003 eerder dan de Zeekr 001 naar Europa komt. Wie weet zelfs nog in 2023.