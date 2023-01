BMW M3 CS met 550 pk: snelste 3-serie aller tijden lijkt zo uit een horrorfilm te komen

De M-afdeling van BMW is van alle markten thuis. Met de M3 CS verbreek je je ronderecord op de Nordschleife en breng je net zo makkelijk je schoonouders naar het station.



M GmbH leunt nooit achterover als het aan een M3 en M4 heeft gewerkt. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de M4 CSL, een lichtgewicht sportwagen. De M3 CS heeft dezelfde zescilinder motor met 550 pk en en 650 Nm koppel. CSL staat voor Coupé, Sport, Leicht. Maar de L van Leicht werd weggelaten, want de M3 CS heeft vierwielaandrijving en is dus iets zwaarder. Het is wel mogelijk om het volledige vermogen op de achterwielen los te laten.



M4 CSL met Dracula-ogen

Net als de M4 CSL, heeft de M3 CS geel oplichtende ogen. Alsof de auto figureert in een horrorfilm en ons de stuipen op het lijf komt jagen met zijn Dracula-achtige voorkomen en helse prestaties.



De 40 pk extra ten opzichte van de M3 Competition heeft de M3 CS mede te danken aan een verhoogde turbodruk. De sprint van 0 naar 100 duurt maar 3,4 seconden, uiteraard werd de begrenzer verwijderd, zodat de M3 CS ongestoord door kan rijden tot 302 km/h. Tegelijk is het praktische gebruiksgemak niet uit het oog verloren. Je bracht je kinderen nog nooit zo snel naar de hockeytraining.



BMW M3 op dieet

Naast de motor, is ook op het gewicht gelet. Zo zijn verschillende onderdelen van de auto deels gemaakt van speciaal met koolstofvezel versterkte kunststof. Dat geldt onder andere voor het dak, de motorkap, de spoiler, de luchtinlaten en de diffusor. Ook de kuipstoelen zijn van carbon. De M3 CS is daarmee 20 kilo lichter dan de M3 Competition - niet indrukwekkend veel, maar elke kilo is meegenomen.



Naast de Dracula-koplampen, herken je de M3 CS (net als de M4 CSL) onder meer aan de rood omlijnde dubbele nieren, de zwarte strepen op de motorkap en de brede frontsplitter. Voor heeft de M3 CS 19-inch wielen, achter 20-inch. Binnenin zien we een paar verschillen met de CSL: de stoelen zijn iets minder hardcore (en dus wat praktischer voor je dagelijkse kilometers) en de M3 profiteert van het vernieuwde dashboard van de gefacelifte 3-serie.



Prijs: 50.000 euro duurder dan een M3 Competition

Voor een gelimiteerd model kan BMW vragen wat het wil. De BMW M3 CS is dan ook nog eens 50.000 euro duurder dan de BMW M3 Competition xDrive met 510 pk. Je betaalt minstens 191.844 euro. Maar de liefhebber met geld zal daar geen seconde wakker van liggen. Tenzij hij net een horrorfilm heeft gekeken ...