Polestar 2 doet de elektrische Volvo XC40 na

De dag die je wist dat zou komen: nadat eerder de elektrische Volvo XC40 een grotere actieradius en achterwielaandrijving kreeg, is het nu de beurt aan de Polestar 2. Beide elektrische auto's staan immers op hetzelfde platform.

De facelift die Polestar voor de Polestar 2 doorvoert, leidt vooral tot technische verbeteringen. De Polestar 2 met single motor heeft voortaan achterwielaandrijving in plaats van voorwielaandrijving. Dat gebeurde onlangs ook bij de elektrische Volvo XC40. Het vermogen van de nieuwe elektromotor stijgt van 231 pk naar 272 pk (Standard range). Het maximale koppel gaat ook de hoogte in, van 330 naar 490 Nm. De Polestar 2 Long range met single motor heeft voortaan 299 pk.

Doordat de Polestar 2 nu achterwielaandrijving heeft, is hij speelser en wendbaarder geworden, belooft Polestar. Tegelijkertijd is de elektrische auto volwassener en comfortabeler. Volvo zegt iets soortgelijks over de aanpassingen van de elektrische Volvo XC40 en de Volvo C40.



Polestar 2 dual motor ook meer vermogen

Ook de Polestar 2 met dual motor heeft extra spierballen gekregen. De nieuwe elektromotor op de achteras is de primaire motor. Het eveneens nieuwe exemplaar op de vooras dient ter ondersteuning. Voor extra efficiency kan de voorste motor uitgeschakeld worden. Het systeemvermogen is gestegen van 408 pk naar 421 pk. Het maximale koppel bedraagt nu 740 Nm (was 660 Nm).

Wie met zijn nieuwe Polestar 2 Long Range dual motor vanuit stilstand zo snel mogelijk 100 km/h wil rijden, doet hier 4,5 seconden over. De Long range single motor doet hier 6,2 seconden over (Standard range: 6,4 seconden).

Performance Pack

Mocht je het Performance Pack op de optielijst van de Polestar 2 Longe range dual motor aanvinken, dan krijg je 476 pk vermogen. Je snoept dan 0,3 seconde van de sprint naar 100 km/h af. Een aantal uitvoeringen kan achteraf worden voorzien van speciale performance software-updates, zodat je nog meer vermogen krijgt. Uiteraard tegen meerprijs.

Polestar 2 actieradius werd groter

De Polestar 2 heeft een grotere actieradius dan voorheen. Dat is vooral te danken aan de nieuwe lithium-ion-accu's. De accu van de Standard range van de Polestar 2 heeft nog altijd een capaciteit van 69 kWh, maar de Long range biedt nu 82 kWh. Alle versies kregen een grotere actieradius:

Polestar 2 Standard range single motor: actieradius 518 km, een toename van 40 km (WLTP)

Polestar 2 Long range single motor: actieradius 635 km, een toename van 84 km (WLTP)

Polestar 2 Long range dual motor actieradius: 592 km, een toename van 105 km (WLTP)

Sneller opladen

Dankzij de vernieuwde batterijpakketten, zijn de laadtijden van de Polestar aanzienlijk verkort. De accu van de Long range van de Polestar 2 kan worden opgeladen met een snelheid tot 205 kW (was 155 kW). De Polestar 2 met de Standard range kan voortaan laden tot 135 kW.

Polestar 2 vanaf 51.200 euro

Polestar heeft meteen de prijzen van de nieuwe Polestar 2 bekendgemaakt. Die beginnen bij 51.200 euro voor de Standard range single motor. Wie 4000 euro meer neerlegt, krijgt de Polestar 2 Longe range. De AWD-versies van de Polestar 2 (altijd Long range) beginnen bij 59.900 euro. Voor 6500 euro heb je het Performance Pack met onder meer launch control voor maximale acceleratie.



Gladde neus

Heeft Polestar dan helemaal niets aan het uiterlijk van de Polestar 2 veranderd? Nou, jawel. De nieuwe Polestar 2 heeft min of meer dezelfde gladde neus gekregen als de grotere Polestar 3. Die noemt Polestar 'SmartZone' en biedt plek aan een camera en een radar voor de verschillende rijhulpsystemen.