Ken je die mop van de zelfrijdende auto? Die komt er voorlopig niet

Op de zelfrijdende auto moet je nog heel lang wachten, óók als het technologisch mogelijk is om volledig autonoom te rijden. Wij hadden al een 'klein' vermoeden maar Volvo-opperbaas Jim Rowan bevestigt dit nu ook.

Dat de autonoom rijdende auto nog lang op zich laat wachten, zegt Jim Rowan van Volvo in een interview met de Australische site CarExpert. De zelfrijdende auto waarbij je je handen niet aan het stuur hoeft te houden, is er wel degelijk, zegt Rowan, maar regelgeving voorkomt vooralsnog dat je hiermee de weg op mag.

"Regels vormen de barrière van een volledige acceptatie van de zelfrijdende auto. Niet de technologie, want die wordt steeds geavanceerder."

Autonoom rijden eerst in Californië

"Waarschijnlijk start autonoom rijden op bepaalde gedeeltes van snelwegen, waarschijnlijk eerst in Californië", vervolgt Rowan in het interview met CarExpert. "Bijvoorbeeld vanaf het vliegveld naar de stad, als een soort taxi-service. Maar in de stad zelf waar scholen, wegwerkzaamheden en telkens veranderende verkeersomstandigheden zijn? Nee, dat gaat nog heel lang duren", denkt de ceo van Volvo.

5 levels autonoom rijden 'onzinnig'



De huidige vijf levels van autonoom rijden vindt de Volvo-ceo maar onzinnig: "Feitelijk heb je maar twee levels van autonoom rijden", vertelt hij. "Level 1 is met de handen aan het stuur, level 2 is zonder handen aan het stuur, dat is het."



Autonoom rijden kent momenteel vijf niveaus of level, bepaald door het Society of Automotive Engineers (SAE):

Altijd handen aan het stuur



"Bij autonoom rijden met de handen aan het stuur hebben we het over Advanced Driver Assitance Systems, ADAS. Hierbij gaat het om verschillende niveaus; hoe sneller je kunt rijden, hoe sneller je bochten kan nemen, automatisch van baan kunt wisselen, automatisch kunt remmen en ga zo maar door. Dat gaan we steeds verder ontwikkelen, maar je moet nog altijd de handen aan het stuur houden."



Zelfrijdende auto ver-van-mijn-bed-show

De ceo van Volvo waarschuwt in het interview met CarExpert voor ceo's zoals Elon Musk van Tesla die de buzz rond autonoom rijden alleen maar aanjagen om de marktwaarde van een merk op te drijven.

"Ik denk dat mensen zich meer en meer beginnen te realiseren dat de zelfrijdende auto nog een ver-van-mijn-bed-show is en het daarom nog maar weinig doet voor je marktwaarde."

Ondanks de woorden van zijn ceo gaat Volvo gewoon door met de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, benadrukt Jim Rowan. "Zodra de wetgevers van de wereld het toestaan, zijn we er klaar voor."