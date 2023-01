Zeekr 001: broertje van Volvo heeft een actieradius van 1032 kilometer

Nee, we maken zeker geen typefout met de Zeekr 001. Deze Chinese elektrische auto auto heet echt zo. Komt hij in 2023 ook naar Nederland?



Zeekr, wat is dat nou weer? Een automerk van het almachtige Chinese Geely-concern, waartoe ook Volvo, Lynk & Co en Polestar behoren. Begin januari werd een faceliftversie van de Zeekr 001 onthuld, een (enorm) grote hatchback die op dit moment alleen nog in China te koop is. Binnen het Geely-concern is Zeekr een van de chiquere merken. Zoals zoveel Chinese automerken, brengt Zeekr alleen elektrische modellen uit.



Actieradius van 546, 656, 741 en 1032 kilometer



Vooral de actieradius van de Zeekr 001 baart opzien. Welke versie je ook kiest, je komt minstens 546 kilometer ver, en vervolgens loopt het op via 656 en 741 kilometer naar liefst 1032 kilometer. Een nuance is op zijn plaats: dit zijn geen Europese WLTP-waarden, maar Chinese metingen.



De Zeekr 001 is in China al langer op de markt en is daar al toe aan zijn facelift. Hij is bijna 5 meter lang. Ter vergelijking: de lengte van de Lynk & Co 01 is 4,50 meter. De wielbasis is 3005 centimeter. Daar kan zelfs de Audi A8 met zijn wielbasis van net geen 3 meter niet aan tippen.



Het interieur van de Zeekr lijkt niet op dat van de andere modellen uit het Geely-concern, maar is eerder geïnspireerd op de minimalistische Tesla-stijl. Meer dan een groot scherm is het feitelijk niet, al zie je daaronder ook nog een paar fysieke knoppen.



Zeekr 001: motoren



De Zeekr 001 is in China leverbaar in meerdere uitvoeringen. De krachtigste versie heeft twee elektromotoren en is goed voor 544 pk en 646 Nm. Hij doet de sprint van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden. De batterijcapaciteit is 86 kWh (actieradius: 546 kilometer) of 100 kWh (actieradius: 656 kilometer)

Maar als je actieradius belangrijker vindt dan snelle sprints, moet je kiezen voor de achterwielaangedreven versies met één elektromotor. Je hebt nog altijd 272 pk en 343 newtonmeter onder je rechtervoet, maar dankzij de moderne batterij en het lagere gewicht kom je bijzonder ver op een acculading. De versie met 100 kWh haalt 741 kilometer, de versie met 140 kWh zelfs 1032 kilometer. Die verschijnt in de tweede helft van 2023 een gelimiteerde oplage van 1000 exemplaren.



Er is geen elektrische auto in de wereld die verder komt, beweert Zeekr. Maar om te controleren of dat klopt, moet de Zeekr 001 eerst de WLTP-test doen.



Zeekr 001 (2023) naar Nederland?

De grote vraag is natuurlijk of ook dit Chinese merk de overstap maakt naar Europa. En het antwoord is ja, maar het is niet zeker wanneer. Wel is het zeer waarschijnlijk dat de Zeekr 001 nog niet in 2023 in de Nederlandse showrooms staat.