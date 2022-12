Favoriete auto's van 2022 - De keuze van Bart Smakman

Welke auto's gaven het jaar 2022 kleur? Alle redacteuren van Auto Review wikten en wogen en kozen een favoriet. Deze keer de keuze van Bart Smakman, de Volkswagen ID. Buzz.

In 2022 konden we ein-de-lijk kennismaken met de ­Volkswagen ID. Buzz. Na een drie jaar durende striptease-voorstelling waarbij steeds meer camouflagestickers werden losgepeuterd, staat eindelijk het naakte resultaat voor onze neuzen.

En het eerste wat opvalt, is dat de retrobus dezelfde aantrekkingskracht heeft als de T1 en T2 van vroeger. Maar anders dan bij de net zo schattige en retro-achtige Honda E, zit onder de snoepige buitenkant serieuze elektrotechniek. Ja, de ID. Buzz staat op hetzelfde platform als de ID.3, ID.4 en ID.5, maar hij laadt het snelst van allemaal. En hij verbruikt niet meer stroom dan een grote elektrische suv. Dat maakt het de beste gezinsauto die ik kan wensen. Geen gezin kan hem betalen, maar dat is de heersende trend bij alle grote EV’s.

Volkswagen ID. Buzz actieradius

Nog even over het stroomgebruik en de actieradius van de Volkswagen ID. Buzz. Misschien is het je al opgevallen dat zijn voorruit opvallend schuin staat. Dat is anders dan het verticale glas van de klassieke bussen. Deze schuine lijn helpt om de stompe neus door de rijwind te duwen. De ID. Buzz is zelfs nog iets gestroomlijnder dan de nieuwe Volvo EX90 en dat is best verrassend. Het resultaat is een realistische actieradius van 342 kilometer (bij 100 km/h). Dat is lang niet gek voor zo'n grote bus en je kunt altijd uitwijken naar een snellaadstation, want snelladen doet-ie sneller dan zijn alle andere ID-modellen (tot 170 kW).

Over de torenhoge prijs

De ID. Buzz maakt veel warme VW-busjesgevoelens los, maar dat doet-ie niet gratis. Sterker nog: de elektrische knuffelbus is peperduur: de introductieprijs bedraagt 69.990 euro. Mijn hoop is dat er in 2023 een minder luxe en vooral minder dure uitvoering verschijnt. Van mij hoeven de schuifdeuren niet elektrisch te zijn en hetzelfde geldt voor de stoelbediening. Maar hoeveel scheelt dat nou helemaal in de kosten en de prijs? Zucht. Mijn favoriete auto van 2022 zal wel nooit mijn eigen auto worden ...