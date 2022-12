BYD Han (2023): Waarom zou je nog langer wachten op de Volkswagen ID. Aero?

De BYD Han (2022) is een elektrische sedan in het E-segment en het derde BYD-model op de Nederlandse markt. Wat betreft prijs en formaat plaatsen wij hem tussen de Volkswagen ID. Aero en de Tesla Model S.

In de autowereld stikt het van de elektrische suv’s. De BYD Atto 3 die we vorige maand testten, is er daar een van. De BYD Han is een grote elektrische sedan en die zijn relatief schaars. De Tesla Model S en de Mercedes EQE schieten meteen te binnen. BMW verkoopt ook elektrische sedans, maar nog niet in het E-segment. De i4 zit daaronder, de i7 erboven.

BYD Han: prijs vanaf 72.490 euro

Een elektrische sedan waar we naar uitkijken, is de Volkswagen ID. Aero. Als uitstootvrije opvolger van de Passat valt hij logischerwijs in het D-segment, wat doet vermoeden dat-ie enigszins betaalbaar wordt. Maar je moet geduld hebben: de ID. Aero staat in de planning voor 2023, maar de Chinese markt is eerst aan de beurt.

Als je niet zo lang kunt wachten en Volkswagen wil terugpakken, koop je nu al een BYD Han. Hij is per direct leverbaar in Nederland en prijzen beginnen bij 72.490 euro. Er zijn twee versies om uit te kiezen: de Executive (72.490 euro) en de Emerald Edition van 75.990 euro. Beide uitvoeringen hebben twee elektromotoren die samen 517 pk en 700 Nm over alle vier de wielen verdelen. Nul tot honderd in 3,9 seconden.

Een accupakket met een bruikbare capaciteit van 85,40 kWh bezorgt de BYD Han een officiële actieradius van 521 kilometer. Om dat ook daadwerkelijk te halen, moet je het gemiddelde stroomverbruik op de 16,4 kWh/100 km houden. De lage luchtweerstand van (Cw-waarde: 0,233) van de gestroomlijnde sedanvorm helpt daarbij.

Snelladen gaat niet zo snel: 120 kW. BYD communiceert een snellaadtijd van 30 minuten, maar dat is van 30 tot 80 procent. Een trucje, want andere merken gaan uit van 10 of 20 procent als startpunt.

De BYD Han is 5 meter lang en 1,5 meter hoog. Met de spiegels erbij meet hij 2,13 meter breed. De wielbasis van 2,92 meter doet vermoeden dat de passagiers op de achterband niet verlegen zitten om beenruimte. Hij weegt 2225 kilo en dat komt overeen met het gewicht van de Mercedes EQE.

Alles erop en eraan

In de BYD Atto 3 review prijzen we zijn complete uitrusting. De Han kan er ook wat van. Tot de standaarduitrusting behoren: metallic lak, 19-inch lichtmetaal met Pilot Sport-banden van Michelin, een panoramadak, stoelbekleding van leer, een elektrisch verstelbare stuurkolom (chic hoor) en natuurlijk elektrische stoelverstelling. In de middenarmsteun achterin, zit een 7-inch touchscreen waarmee de passagiers de temperatuur van stoel en lucht regelen. De auto heeft dan ook drie aircozones.

De lijst met rijhulpsystemen is lang: adaptieve cruise control, een 360-gradencamera, verkeersbordherkenning en een actieve rijstrookassistent springen eruit.

En net als in de Atto 3, kan het centrale touchscreen draaien van staand naar liggend en weer terug. Het scherm meet 15,6 inch. Wel een dingetje: ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto wordt in Q2 2023 toegevoegd met een software-update.