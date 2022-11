Eindelijk: dit is de eerste Duitse elektrische stationwagen

Een elektrische stationwagen moet je met een vergrootglas zoeken. Vooral als je een elektrische stationwagen van Europese makelij zoekt. Opel biedt de helpende hand en onthult de elektrische Opel Astra. Die elektrische Opel Astra is er als vijfdeurs hatcback maar ook als elektrische Opel Astra Sports Tourer Electric. Jawel, een elektrische stationwagon dus. Uit Duitsland.

De eerste elektrische stationwagen uit Europa is de elektrische Opel Astra niet. Die eer komt toe aan de Peugeot e-308 SW. Maar de eerste elektrische Duitse stationwagen is de Opel Astra wél. De peperdure Porsche Taycan Sport Turismo rekenen we dan niet mee. Verder heb je nog maar bar weinig keuze als je een elektrische stationwagen zoekt. Je hebt alleen nog de MG5 Electric. Die elektrische stationwagen is in tegenstelling tot zijn betaalbare Europese concurrenten al wel leverbaar (vanaf 34.585 euro).

Opel Astra elektrisch actieradius

Het is de eerste keer in zijn bestaan dat de Opel Astra leverbaar is als volledig elektrische auto. De actieradius van de elektrische Opel Astra bedraagt volgens Opel tot 416 kilometer (WLTP). Ter vergelijk: de elektrische MG5 komt op een volle acculading 400 kilometer ver (Long Range, Comfort). Peugeot geeft voor zijn elektrische stationwagen een actieradius op van ruim 400 kilometer, afhankelijk van het uitrustingsniveau. Die Franse elektrische stationwagen komt medio 2023 op de markt.

Elektrische Opel Astra vermogen

De elektrische Opel Astra is voorzien van een elektromotor die 156 pk vermogen levert. Het maximumkoppel bedraagt 270 Nm. De topsnelheid van de elektrische Opel Astra is begrensd op 170 km/h. Sneller dan veel andere elektrische auto's, zegt Opel, maar daar heb je in Nederland niet veel aan. Wie af en toe over de Duitse Autobahn rijdt, vindt het wellicht wel een goede reden om juist voor de elektrische Opel Astra te kiezen. De bestuurder kan kiezen uit drie rijstanden: Eco, Normal en Sport.

Snelladen tot 100 kW

De Opel Astra elektrisch is uitgerust met een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 kWh. Het gemiddelde energieverbruik van de elektrische Opel Astra bedraagt 12,7 kWh/100 km (14,9 kWh volgens WLTP). De Opel Astra elektrisch is geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW. Hiermee is de batterij binnen een halfuur tot 80 procent op te laden. Standaard is de elektrische Opel Astra uitgerust met een 3-fasen 11 kW-boordlader.



Iets minder bagageruimte

De bagageruimte van de elektrische Opel Astra stationwagen bedraagt 516 liter. De Opel Astra stationwagen op benzine/diesel heeft 598 liter. Dat er geen bagageruimte verloren gaat doordat de batterij in de bodem van de auto is plaatst, zoals Opel in zijn persbericht beweert, klopt dus niet helemaal. Of Opel moet als vergelijkingsmateriaal de Opel Astra plug-in hybride gebruiken, want die heeft ook een bagageruimte van 516 liter. De bagageruimte is uit te breiden tot 1553 liter (1635 liter voor de benzine/dieselversie).

Opel Astra elektrisch prijs



De elektrische Opel Astra herken je aan zijn sportiever vormgegeven voorbumper. De auto staat standaard op 18-inch lichtmetalen wielen die naar wens in het zwarte zijn gespoten. De elektrische Opel Astra is vanaf het voorjaar van 2023 te bestellen. Wanneer de elektrische Opel Astra daadwerkelijk leverbaar is, weten we nog niet. Op de vraag 'wat kost een Opel Astra elektrisch?' moeten we je het antwoord dus nog schuldig blijven.