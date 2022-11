4 aandachtspunten bij het aanschaffen van een tweedehands Audi A1

Altijd al een Audi A1 willen hebben? Het is een van de beste auto’s om tweedehands te kopen. Naast het feit dat Audi voor kwaliteit en Duitse degelijkheid staat, is de Audi A1 standaard al goed uitgerust met veel opties. Daarnaast komen veel tweedehands Audi A1s uit de lease en zijn ze om die reden extra goed uitgerust. Binnen zijn segment is de Audi A1 ook nog eens gunstig geprijsd. Dat maakt het allemaal erg interessant, maar je moet natuurlijk nooit blind een Audi A1 tweedehands kopen. Let op de volgende vier zaken om te voorkomen dat je op korte termijn met extra kosten of andere problemen komt te zitten.

1. Het onderhoudsrapport

Hoe goed een Audi A1 ook is als hij uit de fabriek komt, uiteindelijk is het aan de gebruiker om er goed voor te zorgen. Net als iedere andere auto, heeft Audi A1 onderhoud nodig. Een onderhoudsrapport geeft inzicht in wat er aan de auto gedaan is op het gebied van onderhoud. Bijvoorbeeld of en wanneer de distributieketting vervangen is. Na een jaar of tien is deze aan vervanging toe, zeker bij de modellen waarbij de distributieketting relatief dun is. Dat zijn serieuze extra kosten waar je rekening mee moet houden. Nu is het bij een auto die uit de lease komt voor de hand liggend dat het onderhoud in orde is. Maak desalniettemin een proefrit met een koude motor. Rammelt de distributieketting, dan is hij op korte termijn aan vervanging toe.

2. Bougiekabels en bobine

Neem zeker ook een kijkje onder de motorkap en check daarbij de bougiekabels en de bobine van de Audi A1. De bobine zorgt ervoor dat de hoogspanning geleverd wordt die nodig is voor bougies om een vonk te kunnen genereren en speelt dus een belangrijke rol in het functioneren van de auto. De bougiekabels en de bobine kunnen net zoals bij andere auto’s aangetast raken door vocht en daardoor niet goed meer functioneren. Daar wil je niet pas ná de koop achter komen.

3. De banden

Wanneer je een tweedehands auto bekijkt, gaat je oog vaak vooral naar schade aan de buitenkant en naar de kilometerstand. Maar kijk ook eens goed naar de banden. Hoeveel profiel zit er nog op? Als ze aan vervanging toe zijn om veilig met de auto te kunnen rijden, moet je er rekening mee houden dat deze kosten boven op de aankoopprijs komen. Zijn de banden aan de linker- en rechterzijde ongelijk versleten? Koop de auto dan niet, want dan is er iets mee gebeurd dat voor serieuze problemen zorgt.

4. Controleer de gegevens

Het is belangrijk om alle gegevens van een tweedehands auto goed te checken. Koop je in Nederland een in Nederland geregistreerde Audi, dan kun je het kenteken checken op de website van het RDW. Zo kun je de APK-datum, het bouwjaar, technische gegevens of de auto als gestolen geregistreerd staat en nog veel meer andere informatie inzien. Ter plaatse is het van belang om te checken of de identiteit van de verkoper overeenkomt met de naam op het kentekenbewijs. Controleer daarnaast ook of het voertuigidentificatienummer op het kentekenbewijs overeenkomt met het chassisnummer dat je de motorkap of onder de voorruit vindt.

Ook bij het tweedehands aanschaffen van een kwaliteitswagen als de Audi A1 is het van belang om dit met zorg te doen en de auto in kwestie grondig te controleren. Je geeft er immers veel geld aan uit, dan wil je natuurlijk ook een goede koop doen. En die zijn er zeker, alleen moet je jezelf er ook van verzekeren dat dit ook geldt voor de auto die jij aan het bekijken bent.