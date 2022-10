Waarom jij over 12 jaar echt geen benzineauto meer mag kopen

Per 1 januari 2035 kun jij echt geen nieuwe auto of bestelbus op benzine, diesel of gas meer kopen. Na de Europese Commissie is nu ook het Europese Parlement definitief door de bocht.

Veel autoliefhebbers geloofden het niet en sommigen willen er nog steeds niet aan. Toch is het onafwendbaar: de dood van de verbrandingsmotor in personenauto's en bestelbusjes. In elk geval binnen de Europese Unie.

De auto-industrie moet zich wat de EU betreft dus puur en alleen richten op EV's. Verbrandingsmotoren die op synthetische brandstof rijden, mogen vanaf 2035 namelijk ook niet meer worden verkocht. Die zogenaamde e-fuels gelden dan wel als CO2-neutraal, maar aan de uitlaat stoot een auto op synthetische brandstof wel gewoon CO2-uit. We moeten dus massaal aan de elektrische auto. Milieuorganisaties reageren enthousiast, maar er zijn nog een hoop vraagtekens, haken en ogen.



Problemen met productie en recycling accu's



Met de huidige stand van de techniek hebben we voor de accu’s van elektrische auto’s nog allerlei schaarse grondstoffen als kobalt en lithium nodig. Die worden deels onder mensonterende omstandigheden gewonnen in landen met twijfelachtige regimes. Ook de afhankelijkheid van China op het gebied van lithiumaccu’s wordt als problematisch gezien.



Of het nu om EV's of benzineauto's gaat ...

Vaak wordt hier tegenin gebracht dat deze grondstoffen uit oude accu’s kunnen worden hergebruikt. Maar als een elektrische auto een levenscyclus van 15 à 20 jaar heeft, gaat het nog heel lang duren voordat deze recycling op gang komt. Bovendien is het aantal elektrische auto’s momenteel nog erg klein. Al met al gaan gerecyclede accu’s op korte termijn geen uitkomst bieden.



Laadinfrastructuur nog lang niet op peil



Een ander probleem is de laadinfrastructuur. Deze is in de meeste EU-landen nog lang niet op hetzelfde peil als in Nederland. En dat terwijl hier ook een tekort aan laadpalen dreigt als veel mensen in hoog tempo overstappen op een EV. Het uitbreiden van het laadpuntennetwerk is trouwens niet alleen maar een kwestie van simpelweg palen plaatsen. Ook het elektriciteitsnetwerk moet het allemaal aankunnen. In de meeste landen is dat nu nog lang niet het geval.



Na 2035 doorrijden in benzineauto



Er zijn dus nog een hoop hobbels om te nemen voordat iedereen daadwerkelijk in een elektrische auto rijdt. Zeker met de huidige hoge prijzen van EV’s in het achterhoofd. Het zou ons dan ook niet verbazen als heel veel automobilisten ook na 2035 nog lang blijven doorrijden in hun auto met verbrandingsmotor. Tenzij de autobrandstoffen echt totaal onbetaalbaar worden.