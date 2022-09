Waarom deze Citroën een beter design heeft dan de Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen schreeuwt graag van de daken dat het zich bij het ontwerp van de Volkswagen ID. Buzz heeft laten inspireren door het aloude VW-busje. De Citroën Berlingo Fourgonnette veroorzaakt wellicht minder reuring, toch vinden wij het een beter retro-ontwerp dan de Volkswagen ID. Buzz.



Na eerder verschenen retroversies van de Citroën Jumper en Jumpy, heeft het Italiaanse carrosseriebedrijf Carrosserie Caselani nu de compacte Berlingo voorzien van nostalgisch ogend plaatwerk. De naam van de Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette laat weinig ruimte voor misverstanden. Inderdaad: het geinige bestelautootje is geïnspireerd op de 2CV Fourgonnette, bij ons beter bekend als Besteleend.

Retro en futuristisch, mooi en lelijk



Wanneer je hem ziet, valt elk restje twijfel weg. Kijk maar eens naar de ronde koplampen, de vorm van de grille, de achterlichten tweedelige ronde achterichten en de golfplaatachtige structuur van de carrosserie. Alles verwijst overduidelijk naar de Besteleend die in 1951 zijn debuut maakte. Zelfs de bumpers, de luchtroosters boven de voorwielen en de motorkap heeft designer David Obendorfer met respect voor het Eenden-erfgoed ontworpen.

Groot verschil Volkswagen ID. Buzz en Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette

Bij het zien van de Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette moeten we terugdenken aan onze kennismaking met de Volkswagen ID.Buzz. Daarbij hebben we ook gereden met de bestelwagenversie, de ID. Buzz Cargo. In het donkerblauw, op stalen wielen met plastic doppen en 'ballonbanden' ziet die eruit als een vrij anoniem bestelbusje. Enige gelijkenis met de klassieke T1-bus is dan ineens ver te zoeken.



En kijk dan eens naar de herboren Besteleend: zelfs in het volledig pretentieloze matgrijs is dat gewoon een leuk, zeer herkenbaar ding. Als kers op de retrotaart heeft de Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette geen megalomaan lichtmetaal of dure duotone-lak nodig. Nee, de retro-Berlingo heeft genoeg aan simpele, crèmewit gespoten stalen wielen met verchroomde sierdoppen.



Gewone Berlingo krijgt retrolook panelen



In tegenstelling tot de Volkswagen ID. Buzz en de ID. Buzz Cargo gaat het hier niet om een geheel nieuwe auto. De basis van de Berlingo 2CV Fourgonnette is de reguliere Citroën Berlingo. Om de gewone Berlingo deze retrolook te geven, gebruikt de Italiaanse carrosseriespecialist kunststof panelen. Vanaf 1 oktober zijn deze panelen bij Caselani te bestellen waarmee je van je gewone Berlingo een Berlingo 2CV Fourgonnette kunt (laten) maken.



Dat betekent dat je je 21ste eeuwse Besteleend kunt rijden met de bekende 1.2 PureTech-motor, maar ook als EV. De elektrische versie, de Citroën e-Berlingo, heeft de dezelfde, 136 pk sterke elektrische aandrijflijn als onder meer de Citroën e-C4, Peugeot e-208 en Opel Corsa-e. Onderstaande video laat trouwens ook retropanelen zien voor de personenversie van de Berlingo. Je hoeft dus geen loodgieter, koerier of beroepsklusser te zijn om met dit geinige ding te rijden.